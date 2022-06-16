«Ковидный период» дал нам опыт новых компетенций и показал сплоченность команды»

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В зоне ответственности известной «сокольской больницы» (как ее именуют липчане) сегодня 34 600 взрослых и 8 тысяч детей. Сегодняшний уровень ее оснащения позволяет проводить весь спектр как экстренной, так и плановой медицинской помощи. Идет непрерывное поступление новой аппаратуры, на днях получены наркозные аппараты для операционной, которые сразу же были задействованы. Круглосуточный режим оказания квалифицированной медпомощи в этом многопрофильном лечебном учреждении обеспечен при любых экстремальных условиях, что показал период пандемии.

Испытание на прочность

Для коллектива больницы ситуация с ковидом стала суровой проверкой.

- Мы получили опыт новых компетенций, к примеру, максимально оперативно развертывать нужные отделения на свободных площадях. Были задействованы-перестроены все возможности оборудования. Наш компьютерный томограф работал в режиме нон-стоп, что позволило спасти жизни многих пациентов, - комментирует главврач ГУЗ «ЛГБ №3 «Свободный Сокол» Николай Краснолуцкий. - Кризисная ситуация стала испытанием коллектива на стойкость - проявились и самоотдача, и высокий профессионализм сотрудников. Наши врачи самоотверженно работали одновременно в стационаре и на участках (включая воскресенья) – в пиковые нагрузки было по 500 обращений. Был приложен максимум усилий для сохранения персонала в период пандемии. Несмотря на то, что кратковременно закрывались некоторые отделения, больница работала в штатном режиме.

Персонализированный подход

Для улучшения качества медуслуг в горбольнице №3 «Свободный Сокол» важное значение придается обратной связи с пациентом. По признанию главврача, в период максимальных нагрузок встречались и раздраженные отзывы – из-за дефицита необходимой информации. Была усилена работа колл-центра, в полной мере задействованы программа «Доктор рядом», телефоны «горячей линии» - все это дало нужный эффект. Работа с каждым пациентом (особенно с переболевшими ковидом) идет по индивидуальному плану. Участковые знают наперечет всех пациентов, их «болевые точки». Такая персонализация позволяет прогнозировать возможные проблемы и решать имеющиеся.

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«Ждем новые кадры!»

Злободневные для всех кадровые проблемы здесь целенаправленно решают. Да, амбулаторное звено укомплектовано участковыми терапевтами всего лишь на треть. Но в целом ситуация выправляется. В стационаре кадровая проблема уже сведена к минимуму, полностью укомплектован и гематологический центр. А в педиатрической службе сейчас 100%- ная укомплектованность - это один из лучших показателей в городе.

- В этом году к нам придут 2 участковых терапевта – наши «целевики». На недавней «ярмарке вакансий» в Рязани 13 будущих выпускников-медиков записались к нам «на смотрины». Уверен, что проблема кадрового голода разрешится, - отмечает Николай Краснолуцкий.

В преддверии замечательного праздника – Дня медицинского работника, который отмечают и медики, и пациенты, поздравляю всех! Желаю коллегам здоровья, сохранения командного дух - жизнь показала, что трудности нас только сплачивают. Всем удачи и беречь себя!

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Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива медорганизации

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