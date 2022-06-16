Флагман липецкой медицины!

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«Липецкая областная клиническая больница» (ЛОКБ) – наиболее известное и, пожалуй, самое обсуждаемое учреждение здравоохранения Липецкой области. И в этом нет ничего удивительного!

За последние два года объёмы выполняемой работы коллективом учреждения кратно возросли. ЛОКБ не только продолжала оказывать плановую специализированную и высокотехнологичную помощь, но и выполняла функцию дежурной городской больницы, принимая всех пациентов, нуждающихся в экстренной госпитализации. Достаточно будет сказать, что количество обращений в приёмное отделение в прошлом году составило 60 тысяч, что вдвое превысило подобный показатель 2019 года, ежедневно в стационаре получают лечение порядка 800 человек. Количество выполненных оперативных вмешательств в 2021 году превысило 15,5 тысяч, из них около 2000 высокотехнологичных. Внедряются новые методики оперативного лечения и программ реабилитации, в том числе и пациентам перенёсшим НКВИ.

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Несмотря на внешние вызовы и волны пандемии ЛОКБ продолжала работать как главный лечебно-диагностический и методический центр региона. Ежедневно в операционном блоке выполняются десятки сложнейших операций. С полной нагрузкой, без единого дня простоя, работает Региональный сосудистый центр. Осуществляются переводы пациентов из других больниц области и города Липецка. Специалисты больницы выезжают в медицинские учреждения области для оказания консультативной и оперативной помощи пациентам, в том числе и больным с НКВИ. В течение года санитарная авиация больницы осуществляла транспортировку пациентов на вертолёте. За, без малого, сотню вылетов, в том числе в Москву, Нижний Новгород, Пензу, отработан процесс авиаперевозки тяжёлых пациентов.

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Именно поэтому в учреждении ведётся постоянная работа по росту компетентности персонала. Специалисты больницы посещают обучающие практические циклы, на базе больницы проводятся научно-практические конференции, в том числе и с визитами специалистов для показа мастер-классов. Организовываются мероприятия по апробации нового медицинского оборудования. За прошедший год 114 врачей больницы стали участниками различных федеральных и межрегиональных конгрессов, форумов и конференций, в том числе и в роли выступающих. Продолжается взаимодействие с Воронежским государственным медицинским университетом (ВГМУ) в рамках договора о совместной деятельности. Результатом этого сотрудничества являются лекционные циклы профессорско-преподавательского состава университета для сотрудников больницы, которые проводятся на постоянной, плановой основе. Активизация научной деятельности в учреждении – в настоящий момент 11 врачей больницы являются аспирантами ВГМУ, тоже результат тесного взаимодействия. Работа с медицинским персоналом учреждения, расширение границ сотрудничества с ведущими научными центрами страны является приоритетным направлением для руководства больницы.

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Компетентный медицинский персонал и современное оборудования – это неотъемлемые составляющие общего успеха любой клиники. За прошедший год было приобретено медицинское оборудование на сумму 178 млн. руб., как в рамках национального проекта «Здравоохранение» и «Демография», так и на условиях лизинга оборудования из наработанных больницей средств. Всё поставленное оборудование работает, и пациент может получить качественную помощь уже здесь и сейчас. А всего, только за 2021 год, было приобретена 31 единица крупной медицинской техники. Это и ангиограф, для выполнения сложнейших внутрисосудистых операций на головном мозге (нужно сказать, что такие операции уже с успехом проведятся), и аппарат УЗ-диагностики экспертного класса, и эндоваскулярный лазерный коагулятор, для сосудистых хирургов и многое другое оборудование, которое позволяет врачам-специалистам оказывать качественную, современную медицинскую помощь пациентам и повышать свою компетентность и профессиональный уровень и реализовывать планы по внедрению новых методик. Только за 2021 год было внедрено 27 новых методик лечебных и диагностических.

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ЛОКБ последовательно проводит мероприятия по повышению комфортности пациентов. Был проведён капитальный ремонт хирургии, первого этажа поликлиники, заканчивается ремонт второго этажа консультативной поликлиники. Причём в последнем случае получила своё развитие стратегия построения новой модели областной консультативной поликлиники. Модель предполагает абсолютно новую концепцию организации работы: разделение потоков, формирование зон комфортного ожидания, размещение информационных цифровых терминалов и информационных киосков, понятийная навигация и электронный документооборот. На сэкономленные средства проводится ремонт паталого-анатомического отделения, это первый ремонт с момента создания этого структурного подразделения.

Вся деятельность коллектива больницы направлена на повышение качества, безопасности и доступности медицинской помощи пациентам. И следуя выверенной стратегии – построения пациент-центрированной модели оказания помощи, ЛОКБ подтверждает на деле статус флагмана Липецкой медицины!

В преддверии Дня медицинского работника коллектив ЛОКБ желает всем конечно, здоровья, а также успехов во всех начинаниях, личного счастья и благополучия!

Фото из архива «ЛОКБ».

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