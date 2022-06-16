«Наша цель – счастливые матери и здоровые дети»

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Именно здесь, в Липецком областном перинатальном центре, сосредоточены все наиболее сложные случаи осложнений беременности со всего региона (в т.ч. свыше 95% всех преждевременных родов), здесь умеют выхаживать даже самых маленьких малышей. Построенный в рекордные сроки в 2016г., ЛОПЦ оснащен передовым оборудованием и классными специалистами. Фактически он координирует всю систему родовспоможения в Липецкой области. В ЛОПЦ в круглосуточном режиме (через акушерский консультативный дистанционный Центр) мониторируется ситуация по различным осложнениям у беременных и рожениц в других медучреждениях региона.

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По лучшим стандартам

В минувшем году (часть акушерских стационаров была закрыта) здесь приняли рекордные 4626 родов. За январь - май 2022г. в Центре родилось 1745 новорожденных (в т.ч. 28 двоен, 2 тройни). За счет самоотверженной работы персонала и применения передовых технологий, показатель младенческой смертности ниже, чем в среднем по стране. В 2022г. он еще более снизился, составив 3.1 (в РФ 4,5 на 1000 живорожденных), что стало одним из лучших показателей в России и сопоставимо с лучшими мировыми практиками.

- Здесь очень значима заслуга персонала отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, оно в числе самых мощных в области, рассчитано на 21 койко-место и оборудовано наиболее современной аппаратурой, - отмечает главврач ЛОПЦ Михаил Щегольков. В отделении проходят лечение более 600 новорожденных в год, здесь умеют выхаживать детей с экстремально низкой массой тела – менее 1000 грамм.

Активно развиваются и вспомогательные репродуктивные технологии. Все обследования для ЭКО (1,6% родов по области и входит в программу госгарантий) проводятся через Центр.

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Переоснащение новым оборудованием в ЛОПЦ идет постоянно. Недавно были закуплены передвижной рентгенаппарат и диагностическая аппаратура экспертного класса, аппарат ИВЛ для новорожденных, наркозно-дыхательный аппарат, в одном из родильных залов установлена ванна с гидромассажем. Хорошие условия созданы и для родильниц – они размещены в комфортных палатах с удобствами. В планах этого года – создание двухкомнатной «семейной палаты» с круглосуточным пребыванием родильницы и ее близких.

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Помочь обрести счастье

Рождение малыша – огромное событие для родителей, и очень важно для предотвращения любых осложнений, чтобы роды прошли под руководством профессионалов. Персонал Центра прилагает максимум усилий, чтобы каждая семья стала еще счастливей с появлением на свет нового человека. Здесь стараются окружить маленьких (и больших) пациентов заботой и теплом.

- В своей работе мы сталкиваемся и со счастьем рождения, и с большими рисками. Груз ответственности для акушеров-гинекологов и неонатологов очень высок, мы стараемся подбирать специалистов с психологической устойчивостью, - поясняет главврач. – Для профилактики синдрома профессионального выгорания регулярно проводятся тесты, анкетирование, помогает штатный психолог.

В Центре неплохая укомплектованность кадрами, каждый год приходят новые специалисты. Кадровая проблема, как и везде – в остродефицитных специалистах – неонатологах-реаниматологах, и ее стремятся решить. В Центр стараются привлечь дефицитные кадры в рамках программы «Губернаторский миллион» (сейчас уже 1,5 млн), готовится пополнение в медвузах Воронежа, Курска и Рязани.

- Несмотря на все сложности, у нас очень хорошая, важная профессия, и мы делаем все возможное, чтобы было больше счастливых семей и здоровых детей, - подчеркивает Михаил Щегольков. – Я признателен сотрудникам за их самоотверженный труд, поздравляю коллег с Днем медработника и желаю всем терпения, здоровья и успехов!

Владимир КУЛИК. Фото автора.

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