В Центре – слаженная команда

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В зоне ответственности одной из значимых медорганизаций региона – Липецкого областного клинического центра на улице Ленина (сюда добавилась и поликлиника на Шкатова) 25 тысяч человек. Два ведущих направления Центра– офтальмология (100-коечный стационар) и кардиология (50 коек). И в сложный «пандемийный период» здесь не переставали развиваться, набирались опыта – коллектив был сохранен, обошлись без потерь.

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- Было много экстренных больных, мы научились очень оперативно перестраивать работу, реагируя на новые вызовы, - комментирует главврач ЛОКЦ д.м.н. Наталья Полянская. – Объем и доступность высокотехнологичной помощи (бесплатно, в круглосуточном режиме) в офтальмологическом отделении значительно возросли. Количество липчан, пролеченных вне региона, за последние два года уменьшилось в 5 раз.

На базе ЛОКЦ создано консультативно-офтальмологическое отделение, объединившее «всю офтальмологию». В клинике эффективно работает 2-х сменный 20-ти коечный дневной стационар, здесь и дальше планируют развивать стационарзамещающие технологии. Центр отлично оснащен современным оборудованием, нет проблем с препаратами – здесь сумели обойти «санкционные моменты».

«Ищем «дирижеров», готовим кадры»

К подбору кадров и повышению уровня их квалификации в ЛОКЦ самый тщательный подход. Требования одновременно и просты, и сложны – профессионализм, любовь к профессии, умение работать в команде.

- В свое время знаменитый офтальмолог академик С.Н. Федоров бросил клич «ищу дирижеров!» Вот и мы пока ищем достойного состоявшегося профессионала на должность зав.отделения плановой офтальмологической помощи, которым я заведовала на протяжении 2-х лет, - делится Наталья Полянская (и ныне практикующий хирург -авт.). – Врачами ЛОКЦ обеспечен порядка 70%, средним медперсоналом – на 80%, принимаем и новых специалистов, и сами готовим кадры.

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Устранению кадровой проблемы помогает реализация программы по «целевикам». Заключено по 11 договоров (программы высшего и среднего профобразования) о целевом обучении. А также 5 договоров целевого обучения по программе ординатуры.

Постоянно совершенствуется и персонал Центра, количество обучаемых за счет средств ЛОКЦ возросло в 3 раза. На базе Центра создана кафедра практических навыков – заключен договор о сотрудничестве с Воронежским государственным медицинским университетом. В этом году проведен выездной офлайн цикл обучения для врачей-офтальмологов. На базе ЛОКБ прошел совместный значимый форум для эндокринологов и офтальмологов со всего региона. Проведение подобных мероприятий запланировано в дальнейшемс кардиологами, ревматологами.

Профессионализм плюс «мягкие навыки»

Вопросы обратной связи, врачебной этики в ЛОКЦ постоянно в поле зрения.

- Стараюсь личным примером учить молодых специалистов общению с пациентами. Никогда не повышать на них голос – основа основ работы нашего персонала, - замечает главврач.

Пациентоориентированный подход дает свои плоды - количество письменных обращений- благодарностей выросло в 2-3 раза.

- Главный принцип в работе – команда, ее слаженность. Работаю здесь руководителем чуть более полугода и считаю, что у нас сформирована хорошая команда, будем и дальше расти, - отмечает Наталья Полянская. – Собираемся внедрять новые методики, привлекать классных IT- специалистов. Планы и по реконструкции – намерены создать хорошую диагностическую линию для офтальмологов с завершенным циклом обследования – на уровне федеральных центров.

В канун Дня медработника желаю коллегам здоровья – физического и психологического, терпения, следить за собой, не «перегорать». Ведь лучший врач – здоровый!

Владимир КУЛИК.

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