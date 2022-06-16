«Среди важнейших направлений для нас - профилактика заболеваний»

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Значительная удаленность от областного центра Тербунской ЦРБ не стала препятствием для оказания здесь жителям доступной и качественной медпомощи. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», федеральным программам, поддержке со стороны областных и местных властей, в одном из крупнейших лечебных медучреждений на юго-западе региона создана современная материально-техническая база. Это обеспечивает и высокий лечебно-диагностический уровень ЦРБ, и привлекает врачей разных специальностей для работы в поликлинику.

Круглосуточная помощь – всем пациентам

С 2013 г. здесь функционирует 4 современно оснащенных межмуниципальных центра - хирургический, травматологический, акушерско-гинекологический и офтальмологический. В них получают своевременную медпомощь жители как Тербунского, так и соседних Воловского и Долгоруковского районов.

Ежегодно в подразделениях районной больницы пролечивается 4 тысячи больных, и почти 40 тысяч человек обращаются за медпомощью в поликлинику.

Сегодня Тербунская ЦРБ, обслуживающая свыше 21 тысячи населения Тербунского района (в том числе 4018 детей) – единственное в районе медучреждение, оказывающее круглосуточную специализированную медпомощь пациентам всех возрастов.

Испытание ковидом выдержали

Все силы персонала ЦРБ за последнее время были направлены на стабилизацию эпидемиологической ситуации – «ковидный период» стал серьезным испытанием. Основная нагрузка легла на поликлиническую службу – участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики, средний медперсонал, фельдшеров ФАП и «скорой».

На протяжении четырех месяцев на базе райбольницы функционировало инфекционное отделение – для взрослого населения с НКВИ (не нуждающихся в проведении ИВЛ) на 100 коек.

- Здесь самоотверженно и с большой отдачей трудились сотрудники всех специальностей. Они предварительно прошли подготовку по программе «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19», - отмечает главврач Тербунской ЦРБ Олег Габулов.

В помощь – новое, современное оборудование

Для своевременной качественной медпомощи не обойтись без хорошей оснащенности – решение этого вопроса на постоянном контроле у администрации больницы. За последние годы материально-техническая база здесь существенно укрепилась – дооснащение подразделений ЦРБ современной аппаратурой идет постоянно.

- Сегодня все диагностические службы поликлиники и стационаров оснащены новым передовым оборудованием. Это позволяет обеспечить весь комплекс основных диагностических исследований – как у плановых больных, так и в экстренных случаях, - поясняет зам. главврача по медобслуживанию населения Людмила Волкова.

Первенство по объемам исследований держит лабораторная служба. У Тербунской ЦРБ мощная лабораторная сеть – в ее составе баклаборатория и клинико-диагностическая лаборатория с пропускной способностью более 500 тыс. исследований в год.

Сейчас, в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в (ЕГИСЗ)» на 2019-2024 годы нацпроекта «Здравоохранение», в ЦРБ идет активное (пере)дооснащение кабинетов поликлиники, стационарных отделений, ФАПов компьютерной техникой.

Обеспечивая доступность медуслуг

Проведенные мероприятия по развитию «Бережливого производства» в детском поликлиническом отделении (в 2019 г.) и во взрослой поликлинике (в 2020 г.) позволили сократить время ожидания врача и сделать комфортным пребывание пациентов. Внедрение новых проектов по этой программе продолжено и в нынешнем году.

- На постоянном контроле у нас и повышение доступности оказания медуслуг для жителей отдаленных сельских поселений, - комментирует Людмила Волкова. - За 5 лет открылись три ФАПа, отделение ОВП и семейной медицины. Все ФАПы функционируют, сокращений подразделений за последние 10 лет в Тербунской ЦРБ не было.

Круглосуточную работу подразделения скорой медпомощи (за год обслуживается около 9 тыс. вызовов) обеспечивают три фельдшерские бригады. Контроль местоположения машин «скорой» обеспечен благодаря бортовой аппаратуре спутниковой навигации.

Уже три года как в отдаленные сельские поселения регулярно выезжает медицинский комплекс, полученный в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ежегодно проводится более 250 выездов с охватом населения свыше 3.5 тысяч человек. А с октября 2019 г. (совместно с центром соцобслуживания населения) обеспечена доставка населения старше 65 лет в поликлинику ЦРБ для скрининговых обследований, диспансеризации, на прием к врачу.

Хорошим подспорьем для повышения доступности медицинских услуг становится и телемедицина – идет активное освоение проведения телемедицинских консультаций «врач-пациент».

Предотвратить риски заболеваний

Все больший акцент в здравоохранении делается на превентивную медицину, и в Тербунской ЦРБ раннее выявление заболеваний стало одним из приоритетных направлений.

- Информационная работа по пропаганде здорового образа жизни среди населения района проводится в рамках реализации профилактических проектов, - поясняет Людмила Волкова. – Нашими специалистами проводятся разнообразные мероприятия по повышению информированности граждан о факторах риска развития сердечно-сосудистых, онкологических и иных заболеваний, а также по пропаганде ЗОЖ.

В поликлинике ЦРБ раз в квартал проходят профилактические мероприятия для взрослых и детей, каждую третью субботу месяца – «День здорового сердца». В сельских поселениях регулярно проводятся «Территории здоровья» и «Посты здоровья» - с чтением лекций, проведением бесед. Вся полезная информация активно размещается в районных СМИ и соцсетях. Только за три года проведено около 300 мероприятий с охватом более 10 тысяч человек.

Привлечь молодых специалистов

К решению вопроса дефицита кадров, этой общей проблемы здравоохранения, в Тербунской ЦРБ подходят комплексно. Медработники принимают участие в разработке образовательных программ по профориентации учащихся, участвуют в открытых уроках, выступают на общешкольных и родительских собраниях. Для привлечения молодых специалистов проводятся и «ярмарки вакансий», организуются встречи выпускников медвузов с представителями трудовых коллективов. Все эти усилия дают эффект.

На сегодняшний день от ГУЗ «Тербунская ЦРБ» по программам ординатуры в рамках целевой программы обучаются 2 специалиста, по программам специалитета – 8 человек. В 2022 году по программам специалитета заканчивают обучение 4 человека, и с ними также заключены предварительные договоры на целевое обучение в ординатуре.

- Сегодня в числе наших главных задач – увеличение продолжительности жизни и снижение смертности жителей района, улучшение доступности и качества медпомощи, повышение профессионализма, внедрение современных методик – и мы это целенаправленно решаем, - подчеркивает Олег Габулов.

Поздравляю весь наш коллектив, коллег с Днем медицинского здоровья! Желаю всем хорошего здоровья и успешной работы!

Владимир КУЛИК.

Фото из архива ГУЗ «Тербунская ЦРБ»

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