Губернатор Липецкой области и руководитель «Агроном-сад» на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве

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Компания «Агроном-сад» – один из лидеров садоводческой отрасли страны – инвестирует 7,2 млрд рублей в развитие производства товарного яблока в Липецкой области. Соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме сегодня подписали губернатор Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «Агроном-сад» Алексей Волочай.

«Мы ждём, что «Агроном-сад» кратно увеличит площади посадок фруктовых деревьев. Яблоки, выращенные на липецкой земле, пользуются огромным спросом во всех уголках России, потому что отличаются высоким качеством. Компания постоянно повышает уровень технического оснащения производства, внедряет современные разработки, ведёт социально ориентированный бизнес. Ждём, что под закладываемые сады ещё расширит инфраструктуру для хранения и переработки яблок», – отметил Игорь Артамонов.

Соглашение предусматривает строительство плодохранилища на 25,5 тысячи тонн хранения. Объём инвестиций в проект – 3,1 млрд рублей. Кроме того, компания инвестирует 4,1 млрд рублей в закладку садов интенсивного типа. Всего будет создано более 100 новых рабочих мест.

ООО «Агроном-сад» зарегистрировано в Лебедянском районе Липецкой области в 2010 году. Компания входит в десятку крупнейших производителей товарного яблока в России. Площадь садов составляет около двух тысяч гектаров. Ассортиментная матрица насчитывает более 60 сортов, среди которых есть как традиционные российские – Богатырь, Жигулёвкое и Антоновка, так и зарубежные – Ред Чиф, Лигол, Лобо и другие.

В октябре 2021 года «Агроном-сад» открыл крупнейший в Центральной России производственно-логистический комплекс. Он включает фруктохранилище на 25 тысяч тонн общей площадью 32 тысячи квадратных метров с сортировочной и упаковочной линиями, залом упаковки, складами для материалов, готовой продукции, складами экспедиции и административно-бытовым корпусом. Производительность блока сортировки и упаковки – более 250 тонн в сутки. Объём инвестиций в проект составил более 5 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.