Специалисты «Липецкэнерго» выступили экспертами регионального конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»

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Специалисты филиала приняли участие в отборе региональных проектов липецких школьников, представленных на Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы». Цель конкурса – выявление и развитие у молодежи творческих способностей, интереса к проектной, научной, инженерно-технической, изобретательской и творческой деятельности, популяризация научных знаний и достижений.

Региональный трек Всероссийского конкурса, организатором которого традиционно выступил Институт развития образования Липецкой области, стартовал в Центре «Стратегия» в январе текущего года. Его участниками стали старшеклассники 7-11 классов, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. В этом году в проектных сессиях конкурса приняли участие более 100 учащихся образовательных учреждений региона. На протяжении двух недель они решали кейсы и работали над реализацией научно-технологических проектов, посвященных инновационным решениям в сфере агропромышленности, биотехнологии, биомедицины, космических технологий и других. Экспертом и наставником участников по направлению «Современная энергетика», проектные работы которых касались актуальных проблем электроэнергетики, выступил начальник управления технологического развития и цифровизации филиала Олег Середкин.

Победители и призеры заключительного этапа стали участниками научно-технологической проектной программы «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус».

«Липецкэнерго» на постоянной основе поддерживает и развивает взаимовыгодные отношения с высшими и средними профессиональными образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку профильных специалистов. Давним партнером филиала в этом направлении деятельности является крупнейший вуз региона – Липецкий государственный технический университет.

«Сотрудничество с учебными организациями региона позволяет выявлять талантливую молодежь уже на этапе обучения в школе. Выступая экспертами и наставниками в подобных мероприятиях, специалисты филиала знакомят ребят с направлениями развития энергетики, наглядно демонстрируем возможности, которые открываются перед молодыми специалистами в нашей отрасли. Таким образом, стимулируя молодых людей поступать в вузы на профильные направления подготовки и устраиваться на работу в «Липецкэнерго», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»