VK и Россети Центр будут совместно развивать цифровые решения

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16 июня 2022 года VK и ПАО «Россети Центр» заключили соглашение о развитии совместных технологических разработок. Соответствующий документ подписали генеральный директор VK Владимир Кириенко и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут разработка и внедрение цифровых продуктов для энергетического сектора. Компании проработают возможность реализации совместных проектов с использованием технологий VK: сервисов на основе искусственного интеллекта, облачных вычислений и виртуализации ИТ-инфраструктуры, корпоративной социализации, управления большими данными и других.

«В современных реалиях расширение применения отечественных инновационных средств аналитики и обработки данных, без преувеличения, становится вопросом устойчивой работы энергокомплекса. Наше сотрудничество направлено как на перспективное развитие технологий, так и на их применение уже сегодня», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр», – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Партнерство предусматривает обмен опытом и совместное тестирование новых технологий и сервисов.

«Работа VK над инновационными проектами в сотрудничестве с ПАО «Россети Центр» уже приносит реальные результаты в повышении устои чивости работы критически важнои инфраструктуры и стабильности IT-систем. Мы видим огромныи потенциал в запуске нового этапа партнерства, в рамках которого намерены задеи ствовать передовые разработки в практических задачах и усилить взаимодеи ствие в наукоемких проектах», – подчеркнул генеральный директор VK Владимир Кириенко.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»