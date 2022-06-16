«АГРОИНВЕСТ» построит в Липецкой области молочный комплекс на 1,4 млрд рублей

.

Группа «АГРОИНВЕСТ» построит в Липецкой области молочный комплекс, в который будет вложено 1,4 млрд рублей. На площадке ПМЭФ соглашение о реализации трёх инвестиционных проектов подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «Волго-Дон АгроИнвест», управляющей компании Группы «АГРОИНВЕСТ», Алексей Кукура.

Крупнейший проект предусматривает строительство животноводческого комплекса на 1200 голов КРС в Лев-Толстовском районе, что создаст 50 новых рабочих мест. Кроме того, 1,4 млрд рублей холдинг инвестирует в модернизацию двух современных комплексов по хранению, сушке и подработке зерна в Данковском и Усманском районах. Общая сумма инвестиций в новые проекты составит 2,8 млрд рублей.

«В Липецкой области молочная отрасль является одним из важнейших направлений развития сельского хозяйства. Мы заинтересованы в том, чтобы инвесторы модернизировали производства, применяли современные технологии в молочных комплексах. Всё это способствует увеличению производства молока, даёт стимул развитию животноводства, а потребители могут получать качественную продукцию от местных производителей», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Группа «АГРОИНВЕСТ» является одной из крупнейших компаний в России. Холдинг действует на территории семи регионов – Липецкой, Тамбовской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Рязанской и Самарской областей. Основное направление деятельности – растениеводство: выращивание зерновых и масличных культур, а также реализация овощеводческих и животноводческих проектов. Большое внимание компания уделяет обеспечению производства собственными мощностями хранения.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.