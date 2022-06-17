Более 5 млрд рублей получит Липецкая область от ДОМ.РФ на строительство спортивных объектов

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Ряд спортивных объектов будет возведён в Липецкой области с использованием механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Ожидается, что на эти цели регион получит свыше 5 млрд рублей. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между правительством области и Институтом развития в жилищной сфере подписано сегодня на ПМЭФ-2022 с участием губернатора Игоря Артамонова и генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

«С ДОМ.РФ Липецкую область связывает долгое и плодотворное сотрудничество, подписанное сегодня соглашение расширит его, а также позволит привлечь долгосрочное внебюджетное финансирование в регион, которые мы направим на реализацию проектов спортивной инфраструктуры, а также на повышение качества предоставляемых населению услуг в данной сфере», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Одна из отличительных особенностей механизма льготного финансирования инфраструктуры – универсальность в части целевого назначения объектов, которые создаются с его помощью. В Липецке облигации ДОМ.РФ помогут построить многофункциональный спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной. Финансирование проекта будет осуществляться по льготной ставке, что особенно актуально для регионов и инвесторов, которых важно привлекать к реализации крупных инфраструктурных проектов», – отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Механизм инфраструктурных облигаций является частью «инфраструктурного меню», запущенного Правительством РФ в 2021 году по инициативе Президента России Владимира Путина с целью создания в регионах современной транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры. Также это одна из важнейших антикризисных мер поддержки, которая позволяет строить как жильё, так и социальные объекты с учётом экономии бюджетных средств и привлечения частного капитала. Что, в свою очередь, даёт регионам дополнительные средства и возможность быстрее развиваться и создавать качественную городскую среду для их жителей.

Напомним, что в 2017 году специалисты ДОМ.РФ разработали дизайн-проекты благоустройства 8 общественных пространств на общей площади в 34,5 гектара в Липецке. В ноябре 2021 года ДОМ.РФ, Фонд ДОМ.РФ и администрация Липецкой области подписали соглашение о сотрудничестве в плане развития территорий областного центра, в рамках которого разрабатывается мастер-план развития центральной части города, а также развивается цивилизованный рынок арендного жилья в регионе.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.