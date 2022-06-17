Выгода в комплекте: Tele2 предлагает скидки на устройства до 30%

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Так, клиенты могут приобрести по привлекательной цене комплект, в который входит смартфон или умная колонка, услуги связи и страховка гаджета.

Клиенты Tele2 в салонах связи с выгодой могут закрыть сразу несколько актуальных вопросов: купить со скидкой нужное устройство, позаботиться о его защите и подключить сбалансированный тариф, в который, помимо пакетов минут и гигабайтов, входит опция Wink. Optimum+. Подписка открывает доступ к фильмам, сериалам и ТВ-каналам, а также к каталогу more.tv с эксклюзивными новинками.

При приобретении комплекта по акции «Комбо в салонах связи Tele2» скидка на гаджет составит от 15% до 30% в зависимости от выбранной акционной модели. Перечень устройств охватывает не только смартфоны популярных брендов, но и умные колонки Капсула и Капсула мини с голосовым помощником Марусей. Предложение оператора также включает оптимальный пакетный тариф «Мой онлайн+», оплаченный на три месяца, и комплексную страховку гаджета. Пользователи могут защитить телефон от различных рисков: например, от поломки, заливания жидкостью, пожара и кражи. Стоимость страхового продукта рассчитывается исходя из цены устройства.

Акция действует в розничной сети Tele2 до 31 декабря 2022 года. Все товары и услуги должны быть приобретены комплектом в одном чеке. Узнать подробнее об условиях акции можно у продавцов-консультантов и на сайте tele2.ru.