Игорь Маковский в рамках ПМЭФ провел ряд встреч с главами регионов и подписал соглашения о сотрудничестве

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На площадке 25-го Петербургского международного экономического форума генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел встречи с губернаторами Белгородской, Липецкой, Кировской, Тверской, Рязанской областей и Республики Марий Эл, а также подписал Соглашения о долгосрочном сотрудничестве Обществ с двумя субъектами Российской Федерации.

Согласно документам, компании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» представят на рассмотрение региональных Правительств долгосрочные комплексные Программы «Развития уличного освещения, создание уникального облика зданий и памятников архитектуры».

Совместно с Правительством Рязанской области будет разработан проект построения и модернизации сетей наружного освещения и создания комфортной городской среды.

«Филиал «Рязаньэнерго» – ведущее электросетевое предприятие региона. Мы ценим вклад энергетиков в развитие инфраструктуры и видим дальнейшие перспективы взаимодействия. Сейчас наша общая задача – сделать Рязанский регион процветающим. Область обладает огромным потенциалом, в том числе и туристическим – ведь Рязань – очень красивый город с богатой историей. Реализация архитектурной подсветки зданий украсит областной центр, сделав его еще более привлекательным для туристов, а качественное освещение дорог и населенных пунктов позволит создать удобные и безопасные условия для жизни всех рязанцев», – отметил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

В Кировской области в рамках Программы электросетевая компания планирует украсить столицу региона праздничной подсветкой к 650-летию города, которое будет отмечаться в 2024 году.

«Сегодня мы обсудили вопросы важного для нас направления – организацию уличного освещения и праздничной подсветки к юбилею города. Совместными усилиями, я уверен, мы сделаем наш регион комфортнее и светлее», – заявил временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов.

«Энергетики готовы оказывать качественные услуги не только по основному профилю – обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей. Мы обладаем достаточным практическим опытом и высокими компетенциями в исполнении проектов по наружному освещению и благоустройству общественных пространств. Соглашения, подписанные сегодня, дают нам возможность при поддержке Правительств Кировской и Рязанской областей разработать комплекс предложений по реализации данного вида услуг, чтобы сделать жизнь горожан безопаснее и комфортнее», – подчеркнул Игорь Маковский.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»