Игорь Маковский: мы должны оперативно и чётко реагировать на новые вызовы, чтобы защитить жизнь и здоровье наших сотрудников в приграничных РЭС

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20 июня генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативный Штаб, где были приняты решения по реализации дополнительных мероприятий для защиты персонала приграничных РЭС во время обстрелов.

Такая необходимость была вызвана изменением характера огневых инцидентов. Энергетики зафиксировали случаи прицельного сброса боеприпасов с беспилотных летающих аппаратов и артиллерийского огня непосредственно по объектам электросетевой инфраструктуры.

Среди принятых Штабом решений были: создание планов эвакуации, проведение тревожной сигнализации, оборудование укрытий, усиление транспорта бронированными деталями на случай, если обстрел застал бригаду в пути.

«Мы должны оперативно и чётко реагировать на изменения ситуации в приграничных районах и сделать все от нас зависящее, чтобы исключить возникающие угрозы. При этом, разрабатывая новые меры безопасности, мы не должны забывать, что сотрудники ежедневно работают в этих условиях, поэтому реализованные решения должны быть практичными, удобными в использовании и эстетичными», – отметил Игорь Маковский.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»