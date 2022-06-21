«Мы в сельском хозяйстве всерьез и надолго»: фермер из Данковского района рассказывает об успехах хозяйства и планах на будущее

Автор фото- Говор Н.А

Это одна из самых крепких в Данковском районе Липецкой области ферм, в прошлом году она стала победительницей в номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие животноводства Данковского района 2021 года».

В хозяйстве более 785 голов крупного рогатого скота, в том числе 385 - дойного. Основу стада составляет красно-пестрая голштинская порода, но есть и редкие в регионе представители породы коров Джерси. Молоко только высшего сорта фермер поставляет на один из крупнейших заводов по переработке. Качество продукта обеспечивают и правильный уход за животными, и кормовая база, которую выращивают своими силами. Так, более 420 гектаров засеяно озимой пшеницей, 200 - яровой, более 800 – ячменем и 280 – кукурузой. Для управления хозяйством активно применяются современные технологии.

Автор фото- Говор Н.А

«Мы перешли на искусственное осеменение, внедрили специальные технологии доения, научились оперативно отслеживать качество молока, ушли от бумажных журналов и внедрили самую распространенную в мире систему управления стадом – DAIRYCOMP 305. Ветеринарный врач только пришел на работу, а система уже выдала какой буренке нужно сделать вакцинацию, какую отправить в «декретный отпуск», кого требуется перевести в родильное отделение, а кому нужно обрезать копыта и т. д. Вся информация о ходе выполнения задач сразу же поступает в единую систему, так весь процесс отслеживать очень удобно. За годы работы с Валерием Петровичем я посетила много передовых фермерских хозяйств в Липецкой и Воронежской областях, Подмосковье и под Санкт-Петербургом, получила много полезной информации, но главное, что поняла – невозможно под копирку перенять опыт, слишком уж разные везде условия ведения хозяйства и необходимо выстраивать свой здоровый рабочий климат, снижая ручной труд и повышая производительность», – рассказывает управляющая хозяйством Наталия Говор.

Наталия пришла в сельское хозяйство с базовым экономическим образованием, затем получила ветеринарное, параллельно набираясь практического опыта, но на этом она не остановилась.

«Мое экономическое образование – информационные системы в бухгалтерском учете и аудите. Также у меня есть значительный опыт в сельском хозяйстве, было получено ветеринарное образование, но я искала такой образовательный проект, который помог бы мне структурировать полученные знания. Так я оказалась в «Школе фермера» Россельхозбанка на специальности «Молочное скотоводство». Эти три месяца пролетели очень быстро и красный диплом стал наградой за успешное обучение и активную позицию, но главное - я познакомилась с единомышленниками из других районов нашей области, узнала, чем живут коллеги в других хозяйствах и получила отличный багаж знаний. Много знаний не бывает! Я не остановилась и 28 февраля 2022 года поступила и прошла еще одно повышение квалификации в Российской академии кадрового обеспечения агропромышленного комплекса по программе «Создание и эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств», – комментирует Наталия Говор.

Всего в крестьянско-фермерском хозяйстве Отлякова работают 49 человек, все – жители соседних деревень, которым предоставляется доставка до фермы. Есть свои операторы по уходу за животным, операторы машинного доения, агроном, техник по искусственному осеменению, комбайнеры, механизаторы.

В 2019 году хозяйство стало клиентом Липецкого филиала Россельхозбанка и, помимо рассчетно-кассового обслуживания, заключило договор на зарплатный проект. В 2021 году аграрий обратился в банк за средствами на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования: трактора, плуга, бороны, культиватора и посевного комплекса.

«Эту технику мы давно ждали, так как это большие деньги и серьезные обязательства, но, получив поддержку от Министерства сельского хозяйства в виде льготной ставки, все взвесели и вовремя пошли на риск. Сейчас такая техника для нас осталась бы недосягаемой мечтой. Приобретя современное оборудование, мы увеличили производственную мощность, снизили расходы на дизельное топливо и запасные части для старой техники. В этом году мощный трактор и посевной комплекс позволили нам в кратчайшие сроки, завершить посевную, а значит – обеспечить наших буренок домашним кормом. Когда работаешь с таким энергичным человеком, как Валерий Петрович, необходимо постоянно развиваться», - делится Наталия Говор.

Автор фото- Говор Н.А

Крестьянско-фермерское хозяйство успешно провело весеннюю посевную, приступили к заготовке кормов, подрастает молодняк, коровы стабильно показывают высокие надои.

«Планы по развитию у нас имеются – мы в сельском хозяйстве всерьез и надолго. Будем идти вперед! Когда с тобой такая работоспособная команда, то смело смотришь в будущее. Уверен, с Россельхозбанком мы сможем выйти на новый уровень, расширив производство и увеличив число рабочих мест», – резюмирует глава КФХ Валерий Отляков.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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