Игорь Маковский совершил рабочую поездку по районам Брянской области, накануне подвергшимся обстрелам

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Сегодня, 21 июня, генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский совершил рабочую поездку в Севский район электрических сетей «Брянскэнерго» и АО «Брянскэлектро», где в результате артиллерийского обстрела накануне были повреждены подстанция 110 кВ и здания базы Суземского участка Севского РЭС, что привело к отключению энергоснабжения потребителей Суземского района Брянской области.

Руководитель энергокомпании отметил, что несмотря на массированное огневое поражение оборудования, с которым наши энергетики еще не сталкивались в современной истории, восстановление электропитания произошло в максимально сжатые сроки. По итогам осмотра Игорь Маковский принял решение установить дополнительные ограждения вокруг силовых трансформаторов для защиты от осколочных повреждений.

Встречаясь с коллективом РЭС, глава компании поблагодарил работников за самоотверженный труд и вручил почетные грамоты дежурному, получившему ранение на подстанции 110 кВ «Суземка», и сотруднику Росгвардии, который в период несения службы вывел раненого из зоны обстрела и оказал ему первую помощь.

Также Игорь Маковский пообщался с членами семьи сотрудника Севского РЭС, дом которых получил повреждения из-за обстрела, и еще раз подчеркнул, что со стороны Обществ им гарантирована всесторонняя помощь и поддержка.

«Оперативная обстановка в приграничных районах отличается высокой частотой огневых инцидентов. В этих условиях качество и надежность функционирования электросетевого комплекса во многом зависит от коллективов приграничных РЭС, от их настроения, боевого духа и готовности исполнять свой долг. Со своей стороны, мы делаем все, чтобы обеспечить максимальную безопасность и гарантировать высокую социальную защищенность каждому работнику», – отметил Игорь Маковский.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»