Липчане представили Игорю Артамонову свои «сильные идеи»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

Руководитель региона Игорь Артамонов провел встречу с липчанами - авторами проектов всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени». Организаторы форума – автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и фонд «Россконгресс». Форум проходит в стране во второй раз. Его цель - выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

В этом году Липецкая область оказалась в числе самых активных регионов России. По количеству поданных на платформе идей, всего их 390, регион занимает девятое место в стране и третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. 22 проекта от Липецкой области вошли в топ-1000 сильных идей и уже получили поддержку со стороны Агентства стратегических инициатив.

На региональном этапе конкурса эксперты отобрали семь проектов по разным направлениям: кадры, технологии, социальная сфера, экология, развитие регионов и предпринимательства, а также открытый разговор. Сегодня свои идеи молодые люди представили губернатору.

В ходе обсуждения был одобрен проект создания молодежных СМИ в социальных медиа не только в качестве информационного канала, а также в качестве площадки для высказывания молодежного мнения и сбора актуальных вопросов. Также в финал вышел автор проекта «Лес своими руками», который предлагает выращивание саженцев в школах, колледжах, вузах и их высадку в разных районах области.

Третьим победителем стал проект «Мобильный соцконтракт» - это специально разработанное приложение для мобильных телефонов, где пользователи могут узнать полную информацию и условия предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта, воспользоваться калькулятором СДД и сразу же через мобильное приложение подать заявление на его получение.

Также участники встречи оценили и другие проекты. В частности, создание стройматериалов на основе торфа, получение фосфорилированного пектина для применения в медицине и диетологии, создание спортивной карты.

«Все проекты интересные и важные. Инициативы связаны с поддержкой молодежи, медициной, экологией, развитием спортивной среды. Когда есть идеи, это прекрасно. Мы решили, что поддержим всех в той или иной форме», - отметил Игорь Артамонов.

Лучшие идеи по итогам регионального отбора будут направлены для представления в очной программе форума. Финальной точкой станет двухдневный форум «Сильные идеи для нового времени». Он пройдет в июле. Там планируется презентовать 100 лучших инициатив, а в рамках пленарного заседания — продемонстрировать десять из них руководству страны.