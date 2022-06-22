В День памяти и скорби сотрудники "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" почтили память героев Великой Отечественной войны

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22 июня, в День памяти и скорби, по всей стране проходят патриотические акции. Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» принимают в них активное участие: возлагают цветы, зажигают Свечи Памяти, а также помогают в благоустройстве памятников погибшим воинам.

В Туле сотрудники «Тулэнерго» и «Рязаньэнерго» возложили цветы к первому в России мемориалу героям-энергетикам, возведенному к 75-летию Великой Победы, и почтили память погибших минутой молчания.

Работники "Тверьэнерго" поддержали патриотическую акцию «Непокоренные», присоединившись к торжественной встрече самого большого в мире Знамени Победы в городе воинской славы Ржеве. Главный символ Победы размером более 2 тыс. кв.м. энергетики вместе с другими участниками акции торжественно развернули на площади перед мемориалом Советскому Солдату. Здесь же энергетики возложили цветы.

«Мы склоняем головы перед миллионами павших в Великой Отечественной войне, вспоминаем о подвиге воинов-освободителей и тружеников тыла. Мы всегда будем помнить о том, какую высокую цену им пришлось заплатить за спасение человечества, за наше будущее и свободу. Мы преклоняемся перед поколением победителей, которое, не дрогнув, прошло суровый и героический путь!», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»