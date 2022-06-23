В ночь с 21 на 22 июня в Воронеже состоялась акция «Огненные картины войны»

Волонтеры создали инсталляцию размером 5 на 8 метров.

Воронежские активисты провели акции, приуроченные к одной из самых трагичных памятных дат в истории страны — 81 годовщине начала Великой Отечественной войны.

Как рассказал председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов, памятные акции ежегодно проходят в Воронеже. Депутатский корпус, Молодежный парламент, волонтеры принимают активное участие в их организации и проведении.

- 22 июня — День памяти и скорби. Эта дата всегда будет вызывать у нас острые чувства горечи и боли. В память о павших и ушедших защитниках Родины, по всей стране сегодня зажигают свечи — сказал Владимир Нетёсов.

В ночь с 21 на 22 июня на Площади Победы в Воронеже состоялась акция «Огненные картины войны».

Активисты «Единой России», «Молодой гвардии» и Молодежного парламента создали памятную инсталляцию. Свечи выложили в форме мемориального комплекса на Чижовском плацдарме, который был создан в память о советских воинах, погибших в июле 1942 — январе 1943 гг. Он размещен у братской могилы, в которой захоронено более 15 000 человек, это самое большое захоронение времен Великой Отечественной войны в Воронеже. Именно от Чижовки был нанесен один из главных ударов по вражеским войскам при освобождении города в январе 1943 года.

Несколько десятков волонтеров в рамках акции «Огненные картины войны» создавали инсталляцию размером 5 на 8 метров с шести часов вечера. Для этого им понадобилось 15 тысяч свечей.

Для инсталляции понадобилось 15 тысяч свечей. Фото: предоставлено Воронежской областной Думой.

Во Всероссийской акции «Свеча Памяти» вместе с волонтерами Победы приняли участие заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по спорту, культуре и историческому наследию Павел Большов и заместитель председателя Комитета по образованию, науке и молодежной политике Кристина Кулешова.

— В этот день мы скорбим по всем, кто пал в боях за честь, свободу и независимость Родины. Мы склоняем головы перед бессмертным подвигом ветеранов, свято чтим память обо всех, кто погиб во вражеском кольце, благодарим ветеранов за то, что не отдали нашу страну врагу, за то, что выстояли, победили и дали жизнь будущему поколению, — отметила Кристина Кулешова.

— Важно сохранять историческую память о таких событиях и передавать знания о них из поколения в поколение, чтобы они никогда больше не повторились, — подчеркнул в своем выступлении Павел Большов.

Также утром 22 июня на площади Победы в Воронеже состоялась традиционная церемония возложения венков и цветов к могиле Неизвестного солдата. Участие в ней приняли делегации правительства области, администрации Воронежа, федеральных структур, правоохранительных органов, ветеранских организаций, военнослужащие, духовенство Воронежской митрополии. Возглавили колонну губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Также в церемонии приняли участие депутаты регионального парламента.

22 июня губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов возложили цветы на площади Победы. Фото: предоставлено Воронежской областной Думой.

Торжественное шествие по традиции начала рота Почетного караула Воронежского гарнизона. Под звуки военного оркестра колонны прошли к мемориалу. Владимир Нетёсов и члены официальных делегаций возложили венки и цветы к Вечному огню. После этого состоялась панихида, проведенная священнослужителями Воронежской митрополии.

Затем военный оркестр исполнил Государственный гимн Российской Федерации. Церемония завершилась маршем войск воронежского гарнизона.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов также присоединился к всероссийской акции «Красная гвоздика», которая проводится седьмой год подряд. «Красная гвоздика» — символ помощи ветеранам Великой Отечественной войны и иных боевых действий. Средства от приобретенных значков «Красная гвоздика» направляются на медицинскую помощь ветеранам.