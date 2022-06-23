Директор «Липецкэнерго» проверил работу отдаленных районов электрических сетей

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Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин посетил с рабочим визитом Долгоруковский, Задонский и Тербунский районы электрических сетей. В ходе поездки руководитель филиала проверил состояние производственных объектов структурных подразделений, провел встречи с коллективами производственных подразделений.

С целью выстраивания конструктивного диалога в вопросах надежного энергетического обеспечения потребителей Виталий Мордыкин встретился с руководителями районных администраций. Главным вопросом совещаний стали мероприятия по повышению надежности энергоснабжения жителей муниципалитетов, запланированные на текущий год.

Центральное место в повестке встреч с коллективами районов электрических сетей отводилось предупреждению травматизма при проведении работ на объектах электросетевого хозяйства.

Виталий Мордыкин напомнил персоналу, что энергетика – отрасль, сопряженная с высокими производственными рисками, и приоритетом в организации работ всегда должны быть жизнь и здоровье сотрудников. В рамках встреч были рассмотрены возможные ситуации, приводящие к несчастным случаям, а также предложения по совершенствованию работы в области охраны труда. Директор «Липецкэнерго» особо отметил личную ответственность руководителей районов электрических сетей за соблюдение норм охраны труда при проведении плановых и аварийных работ в электроустановках.

«Главная ценность в «Липецкэнерго» – это жизнь и здоровье людей, поэтому приоритетная задача руководства – обеспечить безопасные условия труда. Мы стремимся выстроить такие отношения с сотрудниками, которые будут способствовать безусловному соблюдению установленного порядка работы в электроустановках и сформируют личную ответственность каждого работника за собственную безопасность», – подчеркнул Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»