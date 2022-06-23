«От современных наркотиков самостоятельно отказаться очень сложно!»

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- Проблема наркомании сегодня как бы уходит на второй план. По соцопросам она отодвинулась на 4-е место, а в 2021 году и вовсе «скатилась» на 6-7 место, рядом с алкоголизмом, - отмечает главврач ЛОНД, заслуженный врач РФ Михаил Коростин. – И это хорошо с позиции гражданина, что люди больше озабочены другим – безработицей, ценами, ЖКХ… Но борьба с наркозависимостью, этим вселенским злом, по-прежнему очень злободневна и жизненно важна.

Какова же нынешняя наркоситуация в регионе и какие предпринимаются меры противодействия?

Сейчас на учете в Липецкой области (по итогам 1-го квартала) состоит 1196 человек – количество больных наркоманией снизилось на 3,3%. Такая тенденция снижения наблюдается все последние годы – еще 10 лет назад на учете стояло почти 2,5 тысяч больных наркоманией. Вместе с тем, выросло на 1% число лиц из группы риска (их 1034 человека, они не наркобольные). Выявляемость на ранних этапах, благодаря усилиям педагогов, правоохранителей, общественников, стала больше.

- Проблема в том, что люди не хотят огласки, хотя мы гарантируем анонимность при первичном обращении. На одного выявляемого приходится 8-10 тех, кто не хочет «афишироваться» (раньше пропорция была 1 к 12-15), - поясняет Михаил Коростин. – Если проблема тяжелая, то необходимо лечение, наблюдение – с теми, кто у нас на учете, будут работать бесплатно. И это не один доктор, но и психолог, соцработник плюс возможности лаборатории и дальнейшая реабилитация.

Наркоситуация в регионе постепенно выправляется. Число жителей области, стоящих на учете, в пересчете на 100 тыс. населения, в 2020 г. составляло 127 человек (сейчас уже 121), а в РФ – 142 на 100 тыс. Среди потребляющих наркотики большая часть - это работающее население и учащаяся молодежь. Улучшению ситуации способствует и активная работа в регионе в рамках стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года.

- В этом году отмечено снижение смертности от передозировки наркотиков (на 30%). Ежегодно выявляем 60-65 новых больных наркоманией, а снимаем с учета значительно больше – до 120 человек, - комментирует главврач ЛОНД. – Проблемой наркомании занимаются правоохранительные органы, суды. Практикуются альтернативные варианты, когда суд с согласия гражданина направляет его к нам на лечение – за квартал было 73 направления. Но не приходит половина – они и являются рассадником криминогенности.

Прошедшие два «ковидных» года в закрытом режиме негативно сказались на наркоситуции среди подростков – они «зависали» в инете, где им активно «промывали мозги». В результате, количество потребляющих наркотики среди несовершеннолетних возросло с 12 до 21 человека.

- Те, кто поддался на сладкие увещевания наркомафии «попробовать один раз», не осознают, что это страшная вещь. Современные наркотики затягивают с первой дозы, и самостоятельно отказаться от пагубного влечения человек уже не может,- предупреждает Михаил Коростин. – Ломают себе жизнь и те молодые ребята, которые, польстившись на легкий заработок, попались на наркозакладках – в этом году было осуждено порядка 30 человек.

Если учитывать понятие оценочной распространенности наркотиков, то она в регионе снижается – с 2,13% в 2015 г. до 1.25% в этом году. Изменились и «факторы страха». Самый сдерживающий(85%) – это осознанный отказ от употребления наркотиков. Но заметно уменьшился порог риска смерти, и боязнь оказаться в тюрьме, зато все боятся отлучения от семьи.

- Мы всегда поможем – и в лечении, и реабилитации, - отмечает главврач ЛОНД. – У нас есть загородные подразделения медицинской и социальной реабилитации, два амбулаторных отделения. А 26 июня приглашаем всех (особенно молодежь) в Нижний парк, где будет и концерт, и много интересных мероприятий, посвященных борьбе с наркоманией.

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Владимир КУЛИК.