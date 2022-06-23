Игорь Маковский: наша задача обеспечить скорейший переход к принципам полной безопасности при организации работ

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В Орле прошла Стратегическая сессия компании «Россети» по внедрению Концепции «нулевого травматизма» Vision Zero.

В мероприятии приняли участие представители филиала ПАО «Россети» – «Центр технического надзора», сотрудники #РоссетиЦентр, #РоссетиЦентриПриволжье, «Россети Кубань» и «Россети Юг».

Сессия началась с приветственного слова Первого заместителя Генерального директора – главного инженера Группы «Россети» Андрея Майорова. С речью к собравшимся обратилась директор филиала ПАО «Россети» - «Центр технического надзора» Ольга Зуйкова, а также по поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского выступил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» Евгений Турапин.

Подчеркивалось, что охрана и безопасность труда является приоритетом Группы компаний «Россети». Важны ответственное отношение к делу и полная нетерпимость к нарушениям как среди рядовых сотрудников, так и руководителей любого уровня.

В течение трех дней более 130 специалистов подразделений охраны труда и производственной безопасности делились опытом внедрения Концепции, участвовали в мастер-классах и тренингах, моделирующих реальные ситуации на производстве.

«Наша задача обеспечить скорейший переход к новым принципам построения трудового процесса и организации производственных работ. Это позволит вовлечь сотрудников в культуру безопасности, научит правильно оценивать возможные риски, расставлять приоритеты, осознавать ответственность за собственное здоровье и жизнь», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»