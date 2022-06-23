Миксуй настроение: Tele2 вместе с экспертом составили летнюю подборку книг

Татьяна Чернышева

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«Цирцея», Мадлен Миллер

Открываем летнюю подборку книгой для всех, кто проводил каникулы в обнимку с «Легендами и мифами Древней Греции» Николая Куна. Многие из нас до сих пор не готовы довольствоваться тем, что кто-то из богов и героев жил долго и счастливо, кто-то оказался навек погребен под бременем своего рока, а кто-то просто тихонько сошел в темноту. Мадлен Миллер мастерски переплетает между собой десятки знакомых сюжетов, рассказывая о своей главной героине, волшебнице Цирцее, о которой мы знаем только то, что у нее, как считается, в заточении провел некоторое время Одиссей, возвращаясь из Трои в Итаку. Это увлекательное и откровенно летнее чтение – тихое, но готовое в любую минуту взорваться жаркой драмой.

«Те, кто делает нас лучше», Сай Монтгомери

Теперь книга для тех, чьи летние каникулы проходили между естественно-научными испытаниями на даче и перениманием опыта у Джеральда Даррелла. Сай Монтгомери написала 13 рассказов о животных, которые так или иначе повлияли на ее жизнь и взгляды, преподнесли важные жизненные уроки и мягко подтолкнули к принятию себя. Возможно, только летом мы по-настоящему становимся близки к природе, неважно, находимся ли при этом в городских джунглях, выехали ли на выходные с палатками или устроили настоящий ретрит далеко за городом.

«Зеленый свет», Мэттью Макконахи

Эта книга как лучший друг по дачному участку, с ним не страшно пуститься в самую отчаянную авантюру, можно хохотать до колик и который всегда прикроет. Да, скорее всего, в конце августа вы разъедетесь и не увидитесь еще много холодных месяцев, но как же будет греть ожидание новой встречи! Мэттью написал автобиографию так, что нам, вполне взрослым людям, находящимся в эпицентре неумолкающего роя мыслей, сообщений, уведомлений и звонков, становится спокойно – ведь, оказывается, нет ничего непреодолимого. Все, чему нам нужно научиться (и Мэттью охотно делится своими секретами), — это видеть тот самый путеводный зеленый свет, который точно выведет нас обратно к самим себе.

«Время вышло. Современная русская антиутопия»

Для многих лето было временем чтения чего-то такого, что находилось или само падало со «взрослых» полок, чего-то полузапретного, чего-то чуть выше понимания, чего-то такого, о чем потом одноклассникам рассказываешь и ждешь вау-эффекта. «Время вышло» — именно такая книга, ведь она объединяет сразу 12 антиутопических рассказов, написанных нашими современниками. И имена какие – Рубанов, Шаргунов, Пелевин (не Виктор − Александр), Драгунский и это еще не все. Рассказы разной степени трагичности и комичности можно проглотить и за раз под ведро черешни, но советуем растянуть удовольствие и почувствовать стиль и язык каждого автора.

«Бесы. Приключения русской литературы и людей, которые ее читают», Элиф Батуман

Возможно, ваши каникулы проходили в окружении столпов русской классики, выстроившихся стройной очередью в списке литературы, которую надо было освоить всего три месяца? Приняли ли вы их когда-то давно в свое сердце или нет, «Бесы» неоднократно заставят вас и погрустить, и улыбнуться – так тонко, любовно и иронично описывает свои переживания от России, русской литературы и русских людей этническая турчанка, преподающая литературу в США.

Летом нужно многое успеть, восполнить запас сил и энергии, найти время для путешествий, общения с родными и близкими и заботы о себе. Для того, чтобы наполнять этот яркий сезон приятными воспоминаниями, Tele2 приготовила для своих клиентов множество удобных и полезных предложений, оформив все это в подписку Mixx. Она позволяет не только читать книги на «ЛитРес» со скидкой, но и слушать любимые треки во «ВКонтакте» или в приложении «VK Музыка» без рекламы и в фоновом режиме, посмотреть более 25 000 фильмов, сериалов и 110 ТВ-каналов от Wink, заказывать со скидкой доставку в сервисах «Еда ВКонтакте», Delivery Club и «Самокат» и многое другое.