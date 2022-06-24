Администрация Суземского района поблагодарила Игоря Маковского за организацию работ по восстановлению энергоснабжения

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На имя генерального директора ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" поступило письмо от главы администрации Суземского района Брянской области Бориса Слипухова.

В документе выражаются слова искренней благодарности за организацию работ по восстановлению энергоснабжения после событий, случившихся 20 июня 2022 года. Напомним, в этот день произошел обстрел, в результате которых пострадал ряд объектов электросетевой инфраструктуры. Дежурный подстанции получил ранение.

Обращаясь лично к руководителю энергокомпании, глава администрации Суземского района Борис Слипухов подчеркивает: «Возглавляемое Вами предприятие является образцом надежности в работе и организации труда. В кратчайшие сроки ваши специалисты смогли восстановить энергоснабжение после сложнейшей аварии. Ваш визит в Суземский участок поднял настроение сотрудников и показал жителям Суземского района, что в трудную минуту мы вместе».

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»