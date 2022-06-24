Бюджет Воронежской области увеличен на 1,6 млрд рублей

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23 июня состоялось 22-е заседание регионального парламента.

Основным вопросом стало внесение вторых в этом году изменений в бюджет региона. Как пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, они связаны с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением средств между департаментами.

– Средства направляются, в том числе, на осуществление выплат на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет, инициированные Президентом Владимиром Путиным, обеспечение новых региональных мер соцподдержки для ряда категорий граждан, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и закупку медицинских изделий и лекарств, мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции. Также за счет дополнительных средств будет обеспечен ремонт спортивных объектов, учреждений культуры и образования и приобретение для них оборудования. Увеличат финансирование также на модернизацию дорожной сети региона, поддержку промышленных предприятий, увеличение объемов микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства с пониженной процентной ставкой, реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», переселение граждан из аварийного жилищного фонда и многие другие программы, направленные на продолжение социально-экономического развития области, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Доходы областного бюджета в 2022 году в целом увеличиваются на 1,6 млрд рублей за счет поступлений из федерального бюджета и составляют 150,9 млрд. Расходы бюджета на 2022 год в целом увеличиваются на аналогичную сумму и составляют 173,6 млрд. Таким образом, дефицит бюджета не изменяется.