Сельхозтехника Ростсельмаш – отличная подмога липецким аграриям

Интерес к технике Ростсельмаш.

Сотни аграриев в конце первой недели знойного июля, в преддверии страды, съехались в деревню Бруслановка на объединяющий праздник – День липецкого поля. Постоянный участник знаковой аграрной выставки под открытым небом – мировой производитель агротехники Ростсельмаш. За последние 5 лет компания поставила в Липецкий регион свыше 500 единиц современной сельхозтехники, 400 из которых - зерноуборочные комбайны.

Счастливый обладатель комбайна TORUM 785 Плотов В.В

Нынешняя экспозиция разместилась на центральной площадке выставки и стала одной из самых посещаемых. Ростсельмаш представил различные модели высокотехнологичных сельхозмашин для уборки и возделывания агрокультур. В состав экспозиции вошли зерноуборочные комбайны серии ACROS, двухбарабанная модель RSM 161, мощный роторный TORUM 785, а также тракторы, в том числе популярная и универсальная модель RSM 2375.

Компания делает все возможное, чтобы для потребителя сельхозтехника была удобна и комфортна в эксплуатации.

- Во многих новых моделях, в базовой комплектации, установлена платформа агроменеджмента РСМ Агротроник – собственная разработка нашей компании, позволяющая оптимизировать режимы эксплуатации техники, получать информацию о ее работе в максимально полном объеме в режиме реального времени. Данные доступны на компьютере или в мобильном телефоне, например, руководителя или инженера хозяйства. Платформа РСМ Агротроник также может дооснащаться электронными системами для решения различных полевых задач, - поясняет заместитель директора департамента продаж по РФ регион Центр Андрей Ряпин. – Ростсельмаш особое внимание уделяет рынку Черноземья и День липецкого поля всегда нам интересен. Темпы сотрудничества с липецкими аграриями растут, только с начала года реализовано свыше 50 единиц агротехники.

Регистрация на экспозицию Ростсельмаш.

Сполна оценить возможности представленных моделей сельхозтехники смогли представители агрохолдингов и фермерских хозяйств. Гости могли не только визуально, но и детально ознакомиться с образцами, получить при необходимости консультацию по сервисному обслуживанию и заключить договор.

- Сотрудничаем с Ростсельмаш на протяжении 5 лет, на полях нашей компании работает порядка 55 единиц комбайновой техники, представленной моделями из серии ACROS и роторными машинами TORUM. Техника удовлетворяет по всем заявленным параметрам – она хорошо себя показала, неприхотлива и отличается высокой производительностью. Причем есть такие новации, которых мы не видели в других моделях, - отмечает технический директор ООО «Добрыня» группы компаний «Сюкден» Дмитрий Сапельников. – Намерены и дальше продолжать сотрудничество. В нашем регионе компанию представляет официальный дилер АО «Октябрьское» Липецкий филиал. Это перспективный и надежный партнер, здесь отзывчивый и квалифицированный персонал, проблем с поставками запчастей никогда не было.

Зерноуборочные комбайны.

Сегодня на полях региона часто можно видеть комбайны и тракторы Ростсельмаш. И парк сельхозтехники от компании с мировым именем в Липецкой области только растет. На Дне липецкого поля вручены ключи от новых агромашин еще пятерым владельцам. На полях КФХ «Виктория» теперь появится (3-й по счету) мощный энергонасыщенный комбайн TORUM 785. Пополнились современными агромашинами еще 3 хозяйства – у них прибавился трактор RSM 2375 и зерноуборочные комбайны серии ACROS.