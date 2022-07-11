В «Липецкэнерго» проверили пожарную безопасность объектов филиала

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» состоялся День пожарной безопасности, посвященный подготовке к летнему пожароопасному периоду. Целью мероприятия стало совершенствование пожарно-профилактической работы и повышение уровня пожарной безопасности объектов филиала.

Комиссии, в состав которых вошли руководители и специалисты структурных подразделений «Липецкэнерго», проверили состояние пожарной безопасности объектов филиала и их укомплектованность первичными средствами пожаротушения.

В ходе мероприятия были проведены эвакуационные противопожарные тренировки, проверка знаний персоналом действующих нормативных документов и наличие в необходимых местах предупредительных надписей и плакатов, состояние и исправность систем противопожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также наружного и внутреннего пожарного водоснабжения. Отдельное внимание уделялось наличию и размещению первичных средств пожаротушения в помещениях распределительных устройств.

На особом контроле специалистов выполнение требований пожарной безопасности при эксплуатации силовых трансформаторов и масляных выключателей, а также при организации тушения пожаров и ликвидации задымления на оборудовании напряжением до 0,4 кВ. На практике было отработано тушение горящего противня огнетушителем ОУ-5 в условиях полигона.

«В целях совершенствования системы пожарной безопасности в филиале регулярно проводятся Дни пожарной безопасности, которые позволяют выявить недостатки в существующей системе и предпринять меры для их устранения. Противопожарные инструктажи и тренировки, постоянная отработка персоналом правильного порядка действий при возникновении ЧС – практические мероприятия, которые помогают исключить панику и спасти жизни и здоровье людей», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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