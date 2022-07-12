Лекцию о современном искусстве для липчан прочитают художники с мировыми именами

Фото: пресс-служба НЛМК.

Спикерами выступят художники с мировыми именами: Глеб Cолнцев – автор уникальных картин с дополненной реальностью и Евгений Ches, получивший известность благодаря фотопотокам «Целлографити» - рисунок на натянутой между деревьями стретч-пленке.

Художники расскажут об актуальных трендах, интеграции современного искусства в реальную жизнь, а также сотрудничестве с крупными компаниями, такими как НЛМК. Предусмотрен формат открытого микрофона - гости смогут задать все интересующие вопросы.

Команда Глеба Солнцева ко Дню города создает первое в Липецке граффити с дополненной реальностью «Металлург будущего». Картинка на стене дома по адресу Меркулова 55 будет оживать при наведении камеры телефона.

Организаторы планируют создать атмосферу творческого вечера. Завершится лекция розыгрышем эксклюзивных футболок и кинопоказом под открытым небом. Липчанам покажут фильм «Салют-7».

Узнать подробнее о лекции и художниках можно на сайте.