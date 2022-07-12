В Липецке проходит форум Общественной палаты РФ «Сообщество»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Они обсудили перспективы сотрудничества региона и Общественной палаты, главные аспекты совместной деятельности по формированию активного гражданского общества, а также работу в рамках форума «Сообщество», который проходит в эти дни в Липецке.

Традиционный форум Общественной палаты РФ «Сообщество» - это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Главная задача – выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Тема форума Общественной палаты – «Регионы будущего: развитие для людей». И в нашей работе мы используем подход «Житель в центре». Люди должны больше знать о работе власти, реализации национальных и региональных проектов. Важно, чтобы жители понимали, что будет сделано в их городе, районе, дворе, предлагали свои идеи, активнее участвовали в жизни города и получали обратную связь от представителей власти», - отметил Игорь Артамонов.

В программе форума запланированы секционные дискуссии и проектные сессии, круглые столы, мастер-классы, семинары, питчинг-сессии, тренинги и рабочие совещания. Мероприятия объединены общими тематическими треками «Экономическое развитие», «Инфраструктура для жизни», «Территориальное развитие», «Общественный контроль», «Комфортный транспорт», «Некоммерческий сектор», «Социальные лифты», «Патриотическое воспитание», «Образовательная среда». В числе участников – члены федеральной и региональных общественных палат, руководители и представители НКО, органы исполнительной власти и приглашенные эксперты.

Форум «Сообщество» ежегодно проводится Общественной палатой РФ с 2015 года. В этом году он уже прошел в Новосибирске, а также будет организован в Казани и Петрозаводске. Итоговый форум «Сообщество» пройдет в Москве в начале ноября. К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.