Игорь Артамонов выступил на заседании круглого стола форума «Сообщество»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Ответственность компаний в вопросах защиты окружающей среды, социальной сферы и стандартов корпоративного управления обсуждалась на круглом столе «Публичная нефинансовая отчетность. Заверение гражданским обществом». Встреча состоялась в рамках проходящего в Липецке регионального форума «Сообщество», организованного Общественной палатой РФ.

Губернатор Игорь Артамонов, выступая на заседании круглого стола, отметил, что ESG трансформации региона – один из ключевых элементов стратегии Липецкой области. «Мы активно работаем в этом направлении уже четыре года, понимая насколько оно актуально в стране. И не ради репутации. Мы считаем ESG повестку залогом устойчивого развития региона. И сегодня Липецкая область занимает высокие строчки в ESG рейтингах», – заявил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Он добавил, что серьезной ESG трансформации подвергается и особая экономическая зона «Липецк». Уже два года ESG повестка превалирует при одобрении новых инвестпроектов на территории региона. Безусловный приоритет в части новых проектов отдан зеленым производствам. Крупнейшее предприятие региона, Новолипецкий металлургический комбинат, с 2018 года инвестировал в природоохранные проекты более 800 млн долларов.

Игорь Артамонов подчеркнул, что ESG – это не только и не столько экология. «Мы уделяем большое внимание социальной ответственности власти и бизнеса, качеству и открытости принимаемых в госуправлении решений», – отметил руководитель региона. Он также рассказал об обеспеченности кадрами приходящих в Липецкую область инвесторов, системе прогнозирования и учета работников для своевременной корректировки контрольных цифр приема в техникумы и полном переформатировании центров занятости населения для новой экономики.

Представители Общественной палаты РФ предложили тиражировать успешный опыт Липецкой области в этой сфере в другие российские регионы. Но при этом нужно совершенствовать оценку коммерческих компаний и регионов по ESG рейтингу. «От того, как выглядят в глазах окружающих предприятия, зависит бизнес и прибыль. И именно поэтому нужна их независимая общественная оценка», – сказала секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева, отметив, что до конца года палата планирует начать самостоятельно публично заверять нефинансовую отчетность коммерческих компаний, используя ESG рейтинг.