«Открытие» представил сервис оплаты для бизнеса

Мобильное приложение позволяет принимать оплату банковскими картами и через СБП.

Приложение Open-POS реализовано на основе технологии SoftPOS, которая позволяет использовать смартфон на базе Android 8.1 и выше с поддержкой NFC в качестве POS-терминала для приема платежей. Одним касанием к смартфону торгового предприятия можно провести оплату банковскими картами или с помощью QR-кода через СБП. Также покупатели смогут расплатиться своими смартфонами и умными устройствами через Mir Pay и другие приложения, поддерживающие функцию бесконтактной оплаты.

- Open-POS - альтернатива торговому эквайрингу. Предприниматели экономят на оборудовании и торговой уступке, так как клиентам с Open-POS предоставляется существенный дисконт, — отметил Виталий Брикунов, врио директора департамента эквайринга ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». — Комиссия при приеме платежей через СБП составит 0,4% или 0,7% в зависимости от сферы деятельности предприятия.

Подключение к Open-POS бесплатное. Чтобы воспользоваться услугой нужно скачать приложение в магазине RuStore и обратиться в ближайший офис банка «Открытие» для заключения договора эквайринга. Авторизация в приложении простая: необходимо ввести лишь номер телефона и sms-код. После этого сразу можно приступать к работе.

- Совместно с банком мы создали совершенно новый сервис «Эквайринг в смартфоне» на базе инновационной технологии, благодаря которой предприниматели смогут максимально быстро, просто и доступно получить услуги эквайринга. Уверен, что технология будет востребована торгово-сервисными предприятиями любого формата, - прокомментировал Александр Соколов, директор по развитию компании «Центр корпоративных технологий».