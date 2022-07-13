Владимир Соловьев и Андрей Шишаков рассмотрели проектные инициативы сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках «Стратегического диалога 2022»

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

В мероприятии приняли участие 55 представителей исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», выбранных более чем из 57 тысяч сотрудников Обществ. Цель проведения учебно-практической программы «Стратегический диалог 2022» – формирование Команды изменений – группы управленцев, в руках которых будут все необходимые инструменты для работы в энергетике завтрашнего дня.

В течение 3-х образовательных модулей участники проходили тренинги, работали в группах и разрабатывали проекты по стратегическому развитию компаний. Как итог – к рассмотрению были представлены 8 инициатив в сфере клиентских, внутрикорпоративных и межотраслевых сервисов и услуг.

Модератором события стал известный специалист по проведению стратегических сессий и программ развития, эксперт по управлению изменениями Владимир Соловьев, который отметил: «Получить реальный результат можно только тогда, когда у компании есть четкое понимание цели, инициативные сотрудники и высокая мотивация. «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» – это команда квалифицированных специалистов, которые обладают всеми этими качествами. А главное, всё, что вы делаете, реально имеет ценность для общества».

На мероприятии также выступил российский бизнес-тренер, профессор Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шишаков.

«Стратегический диалог 2022» собрал новое поколение энергетиков, способных решать самые смелые производственные задачи, реализовать формулу успеха, продвинуть компанию вперед, в завтрашний день. Сегодня мы увидели очень интересные разработки – результат совместного труда разноплановых специалистов, поэтому их отличает глубокая, всесторонняя проработка и структурированность. Благодаря им мы уже сегодня можем четко представить себе будущее энергоотрасли, увидеть конкретные перспективы развития», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Реклама.