Экс-начальница липецкого управления земельных отношений отправится на 9 лет в колонию за многомиллионные взятки

В Липецке огласили приговор по делу о многомиллионных взятках в региональном управлении имущественных и земельных отношений Фото: Управление судебного департамента Липецкой области

В эту среду, 13 июля, в Советском районном суде огласили приговор по делу о взятке в 10 млн рублей в липецком управлении имущественных и земельных отношений. Напомним, в 2015 году будучи начальницей управления Ольга Крючкова фиктивно сдала в аренду на 10 лет участок площадью более 8 тыс. кв.м. по улице Ангарская. Землю она оформила на свою знакомую. На территории должны были построить медицинский центр. Но следствие полагает, что участок Крючкова планировала использовать в своих интересах.

Собственно, в 2016 году руководитель со своим подчиненным Михаилом Баклановым нашли клиента на эту землю. Сам Бакланов и его знакомые - Сергей Медников, Артем Ларин и адвокат Писаренко выступили посредниками. За взятку в 10 млн рублей участок оформили на фирму предпринимателя Андрея Журова ООО "Легион-Л". Крючкова забрала 5 млн рублей, а остальные деньги поделили другие участники.

Суд признал 54-летнюю Ольгу Крючкову виновной по ч.6 ст.290 УК РФ "Получении через посредника взятки в особо крупном размере". 40-летнего Михаила Бакланова и 43-летнего адвоката Владимира Писаренко - в ч.4 ст.291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору".

Как сообщили в пресс-службе управления Судебного департамента области, экс-начальницу управления приговорили к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в 50 млн рублей. Ей запретили занимать должности в органах власти и местного самоуправления на 5 лет. Михаила Бакланова - к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей. Писаренко дали 8 лет строгого режима и штраф в 15 млн рублей. Им зачтен срок содержания под стражей.

Напомним, что уголовное дело в отношении Медникова, Ларина и Журова прекратили, так как они активно сотрудничали со следствием и раскаялись.

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