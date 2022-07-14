Ко Дню металлурга детям сотрудников НЛМК показали, где работают их родители

Фото: пресс-служба НЛМК

НЛМК подготовил интересную познавательную программу для юных липчан. Увидеть вживую, как выплавляют чугун в доменной печи, как на стане горячей прокатки из стальной заготовки получают огненную полосу проката и где на комбинате обитают редкие птицы, смогли накануне Дня металлурга дети сотрудников НЛМК.

Ребят познакомили с современным производством, рассказали о новых и интересных экологических проектах НЛМК, показали единственный в России экологический парк «Лебединое озеро».

Фото: пресс-служба НЛМК

Экскурсии проходят по маршрутам «Город металлургов» и «Экомаршрут». «Город металлургов» - эта экскурсия для детей от 12 лет, и она включает посещение производства. А вот для совсем маленьких посетителей - в возрасте от 5 лет - организовали «Экомаршрут» с посещением «Лебединого озера» и детского праздника в Парке НЛМК. На производство им пока рановато, но зато живой уголок в самом центре промышленного предприятия уж точно оставит массу впечатлений. Впрочем, много положительных эмоций было у всех.

- Я тридцать лет работаю в юридической службе НЛМК, - рассказывает Людмила Романенко, главный специалист дирекции по правовым вопросам. - С большим удовольствием воспользовалась этой экскурсией - показать своей дочери наше предприятие, его масштабы.

- Никогда не видела таких больших заводов, - делится своими впечатлениями ее дочка Алена. - Было очень интересно послушать рассказ и самой увидеть, как здесь все происходит.

Денис Погорелов, термист проката и труб цеха трансформаторной стали решил сделать своим детям сюрприз и показать свою работу.

- У меня в их возрасте не было такой возможности - увидеть все вживую, - говорит он. - Такое большое производство и взрослого человека впечатлит, я думаю, детям вдвойне будет это интересно.

Фото: пресс-служба НЛМК

А вот, Даша Фомина, папа которой работает аппаратчиком регенерации цеха динамной стали, побывала на комбинате уже в третий раз.

- Здорово видеть, как здесь все меняется, появляется что-то новое, - делится она своими впечатлениями.

- В этих экскурсиях примечательно то, что многие из родителей, работающие на комбинате, давно хотели показать детям место своей работы, а дети мечтали увидеть, где трудятся их родители, - рассказывает специалист отдела корпоративной культуры НЛМК Дмитрий Меженнов. – Поэтому и фраза: «Вот, смотри, здесь работает твой папа», часто звучит во время каждой экскурсии.

Организаторы говорят, что популярность экскурсию такова, что уже впервые часы записи на нее, свободных мест не было. А это 500 участников. Чтобы удовлетворить спрос приняли решение продлить экскурсии до августа.