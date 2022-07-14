«Пришло наше время»: Липецкоблснаб делает ставку на отечественную сельхозтехнику

Фото: Владимир КУЛИК

Главный агрофорум региона прошел в формате выставки-достижений под открытым небом. Помимо знакомства с селекционными достижениями многочисленные гости во всей красе увидели обширную экспозицию образцов современной сельхозтехники различного назначения.

Организатором и спонсором мероприятия традиционно выступил дилер крупнейших машиностроительных компаний ООО «Липецкоблснаб». На его площадке, самой представительной на выставке, были представлены образцы сельхозтехники отечественного и белорусского производства.

Фото: Владимир КУЛИК

- Если раньше на выставке было большое число агротехники из Европы и Америки, то теперь, в санкционных условиях, эти компании ушли, и что будет дальше неизвестно. Мы же не изменяем своему принципу – как были, так и остаемся с российским производителем. Сейчас пришло именно наше время, когда продукция российских компаний должна стоять во главе угла, и мы это всемерно поддерживаем, - отметил гендиректор ООО «Липецкоблснаб» Владимир Сенчеков.

Одной из запоминающейся на выставке стала продукция белорусской машиностроительной компании АМКОДОР. Среди представленных моделей – многофункциональный полуприцеп ПМФ 20, мини- погрузчик с бортовым поворотом АМКОДОР 211, экскаватор-погрузчик АМКОДОР 732, многоцелевые погрузчики грузоподъемностью 3-5т и другая техника.

- Сотрудничаем с Липецкоблснаб более 10 лет, намерены и дальше развивать партнерские отношения. Подобные форумы очень важны, в наш век Интернета картинка все же не дает ощущение реальности, и не хватает именно живого общения, - отмечает гендиректор «Амкодор Центр»- дистрибьютер компании на территории ЦФО Евгений Круговой. – Компания способна удовлетворить все возрастающий спрос на нашу технику дорожников, коммунальщиков, аграриев – мы повторили прошлогодний результат уже к июлю.

Свои модели – знаменитые тракторы «Кировец» представил в год своего 60-летия и знаменитый Петербургский тракторный завод. Компания сотрудничает с Липецкоблснаб без малого 10 лет, и за это время ею поставлено в регион свыше 400 энергонасыщенных тракторов различных модификаций. На Дне липецкого поля компания представила «Кировец» К-5 и флагманскую модель трактор К-7.

- Нам удалось своевременно отреагировать на запросы сегодняшнего дня, и вопреки санкциям удалось по сравнению с прошлым годом увеличить производство тракторов на четверть. Липецкий регион по-хорошему требовательный к нашей технике, и объемы нашего сотрудничества только растут, - комментирует замдиректора по продажам АО «Петербургский тракторный завод» Борис Филин.

Ощутима поддержка аграриям в приобретении сельхозтехники и со стороны кредитных организаций.

- Развивать свою промышленность – намного лучше, правильнее, чем кормить чужую. И мы здесь солидарны с позицией Липецкоблснаб – нашего старейшего, надежного, опорного партнера, - отмечает управляющий банка ВТБ в Липецкой области Александр Прокопенко. – Основные клиенты нашего банка – сельхозтоваропроизводители и флагманские проекты в сельском хозяйстве региона реализуются, в том числе, при поддержке ВТБ. За последний год портфель наших инвестиций по сельскому хозяйству составил более 20 млрд рублей. Отмечу, что мы выполняем все наши обязательства перед клиентами, а покупатели через Липецкоблснаб получают дополнительные преференции при приобретении сельхозтехники.

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