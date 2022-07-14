Вопросы повышения безопасности пешеходов и развития транспортной инфраструктуры обсудили в Воронежской облдуме

изменений в областной бюджет. Фото: Воронежская областная Дума

В обсуждении вопросов также принял участие председатель думского Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин.

Перед началом встречи Владимир Нетёсов вручил Евгению Шаталову Почетную грамоту регионального парламента за высокие показатели в обеспечении безопасности дорожного движения, добросовестное исполнение служебного долга, а также в связи с 86-летием со дня образования ГИБДД РФ.

В ходе дальнейшей встречи были обсуждены вопросы межведомственного взаимодействия.

Владимир Нетёсов напомнил, что по инициативе депутатского корпуса недавно состоялся ряд мероприятий, нацеленных на разработку мер по повышению безопасности пешеходов на дорогах региона, а также комплексное развитие его транспортной инфраструктуры.

Одним из основных направлений реализации Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы является совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения. Несмотря на общее снижение аварийности за последние 5 лет, вопрос, связанный с безопасностью пешеходов, не теряет актуальности. Поэтому Госавтоинспекцией Воронежской области и рядом депутатов регионального парламента в думский Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности были внесены предложения о рассмотрении на законодательном уровне вопросов, связанных со снижением аварийности, уменьшением количества ДТП на территории Воронежской области.

Особое внимание в ходе встречи было уделено проекту по внедрению интеллектуальной транспортной системы на территории Воронежской городской агломерации, который также был в центре внимания парламентариев в ходе весенней сессии. Для разработчиков и исполнительных органов власти были подготовлены дополнительные предложения для повышения эффективности внедрения данной программы, в том числе от депутатского корпуса Воронежской областной Думы.

В рамках парламентской деятельности Воронежской облдумой в мае этого года была инициирована дискуссия по теме планируемого совершенствования системы общественного транспорта в Воронежской городской агломерации. Владимир Нетёсов и Евгений Шаталов обсудили возможность более активного привлечения депутатского корпуса и экспертов Госавтоинспекции для оценки выбранных решений при реализации данного проекта.

Также участники встречи подробно остановились на реализации мероприятий по развитию системы автоматической фиксации нарушений ПДД «КРИС-Воронеж». Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что в прошлом году на финансирование Системы в бюджете региона депутатским корпусом регионального парламента было одобрено 411,8 млн рублей. Эти деньги были направлены на обеспечение бесперебойного функционирования системы.

Евгений Шаталов отметил эффективность выделяемого финансирования. В настоящее время в систему автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения «КРИС-Воронеж» входит 269 комплексов (174 стационарных, 92 передвижных и 3 мобильных). С их помощью с начала года вынесено 1млн 112 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях, – это 93% от общего числа штрафов. Анализ эффективности применения комплексов свидетельствует, что в местах их работы отмечается снижение общего количества ДТП и тяжести их последствий. В местах применения комплексов количество ДТП снизилось на 55% (2022 – 81 ДТП, 2021 – 181 ДТП). За 2 года было ликвидировано 24 аварийно-опасных участка.

В свою очередь Владимир Верзилин информировал участников встречи, что сегодня Комитетом по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности ведется работа, направленная на содействие повышению уровня материально-технической оснащенности МРЭО ГИБДД в Воронеже, что позволит гражданам получать услуги в более комфортной обстановке. Сейчас с профильными департаментами правительства региона прорабатывается вопрос выделения дополнительного финансирования на реализацию соответствующих мероприятий при внесении очередных изменений в областной бюджет.