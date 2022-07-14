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Экономика14 июля 2022 15:00

Соцопрос «Открытия»: россияне ожидают снижение ставок и новую волну пандемии

Большинство наших сограждан не ждут ослабления рубля и уменьшения своих доходов
Каждый десятый полагает, что Россия, вопреки всем прогнозам экономистов, сумеет избежать падения ВВП.

Каждый десятый полагает, что Россия, вопреки всем прогнозам экономистов, сумеет избежать падения ВВП.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Росгосстрахом.

Почти треть респондентов (32%) полагают, что их доходы в 2022 году не изменятся. 21% россиян ожидают их увеличения, еще 37% - наоборот, предполагают уменьшение. При этом половина опрошенных ждет инфляцию, которая по итогам года составит от 10 до 20 процентов.

Большинство россиян не ожидают до конца года и резкого ослабления рубля, а четверть респондентов даже ставят на дальнейшее его укрепление: 19% прогнозируют его стоимость в 40 - 50 рублей, еще 6% - даже ниже 40 рублей.

Среди ожиданий от второго полугодия были ответы о дальнейшем снижении ставок по кредитам и вкладам (так сказали 34%), 37% опрошенных допускают вероятность нового всплеска пандемии COVID-19. Весомые опасения вызывают рост цен на бензин и сложная ситуация на рынке труда (53% и 54% респондентов соответственно).

БИЗНЕС-ПРЕСС