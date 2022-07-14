Соцопрос «Открытия»: россияне ожидают снижение ставок и новую волну пандемии

Каждый десятый полагает, что Россия, вопреки всем прогнозам экономистов, сумеет избежать падения ВВП.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Росгосстрахом.

Почти треть респондентов (32%) полагают, что их доходы в 2022 году не изменятся. 21% россиян ожидают их увеличения, еще 37% - наоборот, предполагают уменьшение. При этом половина опрошенных ждет инфляцию, которая по итогам года составит от 10 до 20 процентов.

Большинство россиян не ожидают до конца года и резкого ослабления рубля, а четверть респондентов даже ставят на дальнейшее его укрепление: 19% прогнозируют его стоимость в 40 - 50 рублей, еще 6% - даже ниже 40 рублей.

Среди ожиданий от второго полугодия были ответы о дальнейшем снижении ставок по кредитам и вкладам (так сказали 34%), 37% опрошенных допускают вероятность нового всплеска пандемии COVID-19. Весомые опасения вызывают рост цен на бензин и сложная ситуация на рынке труда (53% и 54% респондентов соответственно).