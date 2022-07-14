Пенсионерка из Липецка не послушала полицейских и отдала мошенникам 688000 рублей

Липецкая пенсионерка вопреки убеждениям полицейских отдала мошенникам 688 тысяч рублей Фото: принтскрин видео.

В Центр управления нарядами Липецка позвонила взволнованная женщина. Она хотела уточнить, служит ли в московской полиции некий сотрудник. Помощник оперативного дежурного сержант Наталья Попова поинтересовалась, зачем липчанке эта информация. Та ответила, что ей позвонил якобы сотрудник органов и сообщил, что кто-то пытается украсть деньги с ее счета. Неизвестный посоветовал снять всю сумму, а затем сесть в такси, доехать до терминала и переложить деньги на указанный им счет. Пенсионерка так и сделала. Однако, сидя в такси она засомневалась и позвонила в отдел.

- По телефону я объяснила пенсионерке, что это мошенники, - рассказала Наталья Попова. - Я сказала ей оставаться дома, никуда не выходить и ждать полицию.

К липчанке выехала следственно-оперативная группа. Полицейские побеседовали с женщиной и, как им казалось, убедили ее не отдавать деньги аферистам. Увы, разговор не подействовал. Пенсионерка сделала по своему и лишилась 688 600 рублей. Через несколько дней она вновь позвонила в полицию, только уже с просьбой отыскать аферистов. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, возбуждено уголовное дело.