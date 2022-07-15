«Липецкэнерго» продолжает мероприятия по противодействию хищениям энергообородования

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

По итогам 5 месяцев 2022 года в филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» отмечают снижение количества хищений и несанкционированных попыток проникновения на энергообъекты с преступными намерениями. С начала текущего года в зоне ответственности зафиксировано всего 4 случая хищения электрооборудования с энергообъектов, что свидетельствует об эффективности проводимых филиалом мероприятий по противодействию хищениям энергообородования и его элементов.

Для сравнения, по итогам 2021 года специалистами блока безопасности «Липецкэнерго» выявлено и пресечено 23 факта хищения электрооборудования с энергообъектов, повлекших ущерб на сумму порядка 6 млн рублей. По поданным в правоохранительные органы заявлениям возбуждено 16 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечены 4 гражданина.

В направлении профилактики и выявления хищений энергооборудования энергетики проводят системную работу. Она включает в себя как технические, так и организационные мероприятия. В комплексе – совершенствование мер охраны и инженерно-технических средств защиты энергообъектов, взаимодействие с правоохранительными органами, проверки пунктов приема лома цветных и черных металлов, а также разъяснительная работа среди населения обеспечивают безопасность объектов электросетевого комплекса региона.

«Хищения энергооборудования могут стать причиной сбоев в электроснабжении населенных пунктов и социально значимых объектов. Учитывая негативные последствия подобных действий, мы добиваемся самого строгого наказания для энерговоров», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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