Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2022 10:50

Клиенты Tele2 смогут покупать топливо со скидкой через Яндекс Заправки

Компания предлагает клиентам во время летних поездок по стране сэкономить при оплате топлива

Пользователи Tele2 могут заправить автомобиль со скидкой на каждый литр с помощью сервиса Яндекс Заправки.

До 31 августа 2022 года абоненты Tele2 могут получить скидку 2 рубля с каждого литра топлива на первые 100 литров при оплате топлива через сервис Яндекс Заправки, к которому подключены около 8 500 АЗС по всей России. Сервис доступен в Яндекс Картах и Навигаторе, а также в отдельном приложении, которое доступно на Android и iOS.

С помощью Яндекс Заправок топливо на АЗС можно оплачивать через приложение в смартфоне. Клиенту не нужно идти на кассу и ждать в очереди. Чтобы воспользоваться акцией, абоненту нужно перейти в раздел «Скидки и бонусы» приложения Яндекс Заправки, выбрать в списке акцию от Tele2 и ввести номер мобильного телефона. После этого придет SMS с проверочным кодом, который нужно указать в приложении.

Заправляться с сервисом удобно: нужно найти на карте ближайшую подключенную АЗС и построить до нее маршрут. Уже на станции в приложении откроется карточка, в которой водитель выбирает колонку, тип и количество топлива. Далее останется лишь оплатить его и заправить бак – самостоятельно или с помощью сотрудника АЗС.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Tele2 всегда стремится предугадывать желания клиентов. Мы постоянно развиваем сотрудничество с партнерами и предлагаем привлекательные условия на сервисы и продукты. Сейчас лето, и все больше жителей Липецкой области предпочитают проводить свой отпуск в формате автопутешествия. Коллаборация с востребованным сервисом оплаты топлива – это продолжении стратегии lifestyle enabler, направленной на поддержание комфортного образа жизни пользователей и привнесение новых возможностей. Благодаря этому партнерству абоненты Tele2 могут путешествовать по России с выгодой».

БИЗНЕС-ПРЕСС