В Ижевске прошел семинар для руководителей учебных центров «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

На три дня, с 12 по 14 июля, Ижевский учебный центр «Энергетик» стал площадкой для проведения масштабного семинара-совещания для 70 руководителей учебных центров ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Выбор места проведения совещания неслучаен. ЧОУ ДПО «Ижевский учебный центр «Энергетик», на базе которого прошло мероприятие, по выполнению ключевых показателей за 2021 год занимает лидирующие позиции среди образовательных учреждений компании.

Представители учебных центров обменялись опытом современных техник профессиональной подготовки кадров, приняли участие в методической конференции и дискуссии по теме «Роль современного руководителя в успешном развитии организации ДПО». Участники семинара-совещания посетили действующие объекты филиала «Удмуртэнерго», персонал которых применяет полученные в учебном центре теоретические знания на практике.

«Проведенное совещание – часть системной работы, направленной на повышение и совершенствование профессиональных знаний и навыков персонала. Высокий уровень подготовки и переподготовки кадров в корпоративных учебных центрах ежедневно проверяется и подтверждается на практике – в процессе оперативной работы энергетиков», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Реклама.