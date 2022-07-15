В Липецке в преддверии Дня города молодоженам подарили выездную регистрацию

Акция «Свадьба любимому городу» в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В рамках празднования Дня города 2022 в Липецке прошло трогательное и красивое мероприятие. Белое платье, клятвы в вечной любви, блеск колец – в эту пятницу для брачующихся устроили особую церемонию. 15 июля в зеленой зоне ЗАГСа на Ленина обустроили площадку выездной регистрации. На поляне у аллеи установили подставки с цветами, расставили стулья для гостей. Здесь состоялась традиционная акция «Свадьба любимому городу».

Акция «Свадьба любимому городу» в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Церемонии на открытом воздухе стартовали в 10.20. В этот радостный миг молодожены поклялись друг другу в верности, пообещали заботиться друг о друге, беречь свою любовь и навсегда сохранить память об этом счастливом дне. В тени вековых деревьев они обменялись обручальными кольцами и под громкие крики «Горько» запечатлели этот миг.

Акция «Свадьба любимому городу» в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Акция «Свадьба любимому городу» в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Молодожены Алексей и Антонина познакомились во время сплава по реке. Предложение возлюбленной молодой человек сделал неожиданно – после спектакля. Заветные «Выходи за меня» девушка услышала под шум воды липецких фонтанов.

Акция «Свадьба любимому городу» в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Акция «Свадьба любимому городу» в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Мы не успели вовремя подать заявление в ЗАГС и очень расстроились, - поделилась с lipetsk.kp.ru прекрасная невеста Антонина. – Даже были согласны на скромную роспись в кабинете. Но потом увидели, что существует такая акция, подали заявку и нам повезло. Церемония очень понравилось. Мы не ожидали, что здесь будет все так красиво оформлено. Хочу пожелать липчанам просто быть счастливыми и ценить свой город. Не ворчать, а радоваться каждому дню!

Напомним, акция «Свадьба любимому городу» проходит в Липецке уже в 7 раз. В этот день на открытом воздухе узами брака себя скрепили 15 пар. Кстати, прием документов на свадебный сезон-2023 уже открыт.