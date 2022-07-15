Уникальный музей собираются создать в Воронеже

Фото: Воронежская областная Дума

Рабочая встреча состоялась в Парламентском центре. Председатель совета ветеранов ГУВД Воронежской области, генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Тройнин рассказал спикеру Воронежской областной Думы Владимиру Нетёсову о проекте по созданию музея, который будет отражать развитие законотворчества в регионе, работу исполнительных органов власти и силовых структур.

- Понимание законов, претворение их в жизнь, последствия неисполнения и нарушения законов сегодня наглядно нигде не демонстрируется. Нет единого понимания у жителей, как рождаются законы, как они работают и как претворяются в жизнь. Нужен музей, который бы отображал развитие законодательной и исполнительной власти в разрезе истории и показывал людям, к чему приводило неисполнение законов — как на государственном, так и региональном уровне. Музей должен отображать работу всех служб, которые стоят на страже закона, — подчеркнул Виктор Тройнин.

Он рассказал, что музей может разместиться в здании бывшей полицейской части, построенной в 1825 году на улице Карла Маркса. Здание на сегодняшний день свободно, но требуется провести реконструкцию. Если будет принято решение о передаче здания под нужды музея, тогда на площади 1000 квадратных метров можно будет разместить все экспонаты и музейные редкости, которые есть у разных силовых служб. Как пояснил Виктор Тройнин, сейчас у этих служб есть так называемые музейные комнаты, но они недоступны для свободного посещения.

Владимир Нетёсов поддержал идею и сообщил, что региональный парламент готов оказать необходимую помощь в реализации проекта.