Арт-проект фонда "Милосердие" сохраняет память о героях

Фото: пресс-служба фонда «Милосердие»

Новое граффити с портретом участника Великой Отечественной войны генерала Серафима Меркулова открыли в Липецке на улице, которая носит имя прославленного уроженца Елецкого района. По просьбе жителей многоэтажки оно украсило стену дома N55. Это стало продолжением просветительского проекта благотворительного фонда «Милосердие» по сохранению памяти о выдающихся людях, именами которых названы улицы в регионе.

В годы войны части под руководством генерала Меркулова участвовали в Курской битве, Белгородско-Харьковской наступательной операции и в освобождении Киева. За успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма и проявленную при этом отвагу, ему присвоено звание Героя Советского Союза. Впоследствии корпус генерала активно участвовал в освобождении от фашистов Западной Украины и стран Восточной Европы. В 1966 году Серафима Меркулова не стало, его похоронили на Евдокиeвском кладбище Липецка. Имя Героя Советского Союза носит лицей N66.

За последние два года портреты знаменитых людей стали украшением целого ряда улиц и скверов Липецка. Там появились граффити с изображениями Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Митрофана Неделина, Ивана Бунина, Михаила Водопьянова, Алексея Стаханова, адмирала Макарова, Рубена Руиса Ибаррури, Марины Расковой и других выдающихся людей разных эпох. В Усмани открыли граффити в честь выдающегося физика Николая Басова и полного георгиевского кавалера Алексея Алтухова, в Задонске разместили портрет писателя-краеведа, педагога и врача Бориса Княжинского, в Добринском районе – Героя Советского Союза Ивана Макаренкова. Несколько работ посвящены общечеловеческим ценностям - милосердию, защите окружающей среды, самопожертвованию и героизму в годы войны.

«Наш просветительский проект помогает сохранять память о героях, о самых выдающихся россиянах, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. – Художественными средствами стрит-арта это получается ярче и доступнее, прежде всего для школьников и студентов. Мы хотим, чтобы молодежь гордилась своей страной и ее лучшими представителями».

Автором работы стал известный липецкий художник Дмитрий Савоста. Многие арт-объекты от фонда "Милосердие" уже стали местными достопримечательностями.