«Липецкэнерго» продолжает оказывать помощь беженцам из ДНР и ЛНР

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского липецкий филиал в очередной раз оказал помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Сотрудники «Липецкэнерго» передали в пункт временного размещения (ПВР), расположенный в оздоровительно-реабилитационном комплексе «Клён», предметы личной гигиены, одежду для взрослых и детей различных возрастов.

Средства на приобретение необходимых вещей были собраны сотрудниками филиала. Благотворительную инициативу поддержала первичная профсоюзная организация.

Всего на территории региона действует 9 пунктов временного размещения. Качественное и бесперебойное энергоснабжение каждого из них находится на особом контроле у специалистов «Липецкэнерго».

«Энергетики «Липецкэнерго» начали помогать беженцам из ЛНР и ДНР с первых дней пребывания их в Липецкую область. Чтобы поддержка была по-настоящему полезной, мы находимся на постоянной связи с руководством ПВР. Общими усилиями мы стараемся сделать жизнь людей, оказавшихся в сложной ситуации, более комфортной», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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