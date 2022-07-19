Сотрудники «Липецкэнерго» прошли обучение по безопасному производству работ на высоте

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

123 сотрудника филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» прошли обучение по программе «Охрана труда при работе на высоте».

В ходе очного обучения работники технического блока рассмотрели правила работы на высоте с использованием специального оборудования и инвентаря и с применением машин и механизмов.

Особое внимание уделялось методам безопасного подъема и работы на металлической и железобетонной опорах, в том числе с применением средств защиты от падения: блокирующего устройства и лямочных предохранительных поясов с двумя фалами.

В ходе занятий также производился обзор современных приспособлений, обеспечивающих безопасность работы на высоте и были изучены требования, предъявляемые к рабочему месту и к средствам индивидуальной защиты при работе на высоте.

После окончания обучения все слушатели успешно прошли письменное тестирование и получили соответствующее удостоверение.

«Охрана труда, предупреждение травматизма персонала и современная безопасность производственной деятельности были и остаются главными приоритетами в организации работы в филиале «Липецкэнерго». В рамках реализации концепции нулевого травматизма в филиале проводится регулярное обучение сотрудников, направленное на стойкое формирование у них основных принципов безопасности, как неотъемлемой части рабочего процесса», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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