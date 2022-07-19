Более 1000 сотрудников НЛМК удостоились наград ко Дню металлурга

Фото: пресс-служба НЛМК

Ко Дню металлурга более 1000 работников Новолипецкого металлургического комбината за высокие производственные результаты удостоились государственных, отраслевых, региональных, муниципальных и корпоративных наград.

Фото: пресс-служба НЛМК

За высокие достижения в труде 26 сотрудников компании получили государственные награды: почетные звания «Заслуженный металлург РФ», «Заслуженный машиностроитель РФ», «Заслуженный химик РФ», «Заслуженный работник транспорта РФ», «Заслуженный энергетик РФ».

За большой личный вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд приказом министра промышленности и торговли РФ отраслевых наград, звания «Почетный металлург», почетных грамот министерства удостоены 52 сотрудника компании.

- В мире металлургов мы одна из самых сильных и профессиональных команд. Сегодня в зале люди с железным характером, у которых много творческой энергии, способностей и любви к своему делу. Без этого невозможно заслужить таких высоких наград. Мне хочется пожелать вам создавать такие значимые моменты, которые позволяют нам продолжать любить то, что мы делаем, - отметила управляющий директор НЛМК Татьяна Аверченкова.

Фото: пресс-служба НЛМК

Почетными грамотами и благодарностью главы администрации Липецкой области, Знаком отличия Администрации Липецкой области «Почетный наставник», благодарственными письмами Липецкого горсовета и администрации г. Липецка наградили 38 сотрудников.

Торжественное вручение наград провели в комбинатоуправлении и корпоративном университете НЛМК. Корпоративными наградами в этом году за высокие профессиональные достижения отмечены 849 работников предприятия. 257 объявят Благодарность руководства комбината. 229 сотрудников удостоены почетного звания «Ветеран ПАО «НЛМК», почетные грамоты НЛМК вручат 253 работникам. Золотого и серебряного почетного знака удостоены 110 сотрудника компании.