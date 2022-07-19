Металлург будущего в настоящем

Фото: Владимир КУЛИК

На многоэтажке по улице Меркулова, 55 ко Дню города появилось необычное граффити. При наведении камеры смартфона на QR-код на рисунке, мгновенно оживает картинка «Металлург будущего».

Реально высокое искусство

С подобным уровнем сложности (задействовано более 1000 элементов изображения) граффити с дополненной реальностью (AR) в России еще не было.

Это одна из перспективных технологий. Используя ее, мы смотрим на мир не напрямую, а как бы через фильтр, который встраивает в настоящий мир виртуальные объекты так, будто они действительно там находятся. В качестве фильтра выступает смартфон или планшет. В отличие от виртуальной реальности настоящий мир не уходит из поля зрения, а лишь дополняется.

Наводя камеру телефона на почти 30-метровый рисунок, дополненная реальность словно «вшитая» в фасад 10-этажного здания, «оживает». И это впечатляет.

Фото: Владимир КУЛИК

Идея и воплощение

В наше время может создаваться и применяться то, что раньше казалось далекой перспективой. Как, к примеру, созданная НЛМК сверхпрочная сталь для ледокола «Арктика» или сталь с особыми свойствами для знаменитого андронного коллайдера. Так металлурги открывают миру новые возможности.

Сегодня в цехах НЛМК оборудование оснащено искусственным интеллектом, на ж/д путях тестирует систему «беспилотный локомотив», а запасные детали печатают на 3D принтере. Домной управляют с пульта, а за эмиссией следят камеры.

И что дальше? Какое оно, металлургическое будущее? В него попросили заглянуть талантливых художников – так и появился «Металлург будущего».

Граффити выполнила команда профессионалов с мировым именем (представляла Россию на Всемирной выставке Dubai expo 2020). Вся работа заняла неделю, металлурга будущего рисовали с использованием экокрасок, еще художники отказались от привычных баллончиков (сложные в переработке) в пользу краскопульта.

Фото: Владимир КУЛИК

«Автора!»

Уникальное граффити создал известный в мире художник Глеб Солнцев.

Живописец, иллюстратор показывает реальность через сюрреалистические композиции. Используя в картинах эффекты дополненной реальности, создает проекты для метавселенной. Его работы находятся в коллекциях музея современного искусства в Москве и музея Рериха в Санкт-Петербурге, в частных коллекциях в России и за рубежом.

Поддержать коллегу приехал в Липецк московский художник направления urban contemporary Евгений Ches. Его творчество неразрывно связано с чувствами и фантазией. Распространение в мировом масштабе получили его фотопотоки «Целлографити». Евгений перенес уличную эстетику в природный ландшафт, рисуя граффити на натянутой между деревьями стретч-плёнке.

Фото: Владимир КУЛИК

Знаменитости, сделав собственную презентацию во время творческой встречи на Липецком Городище, рассказали о новых технологиях в современном искусстве. Глеб, кстати, выступал в стильном халате, который «сотворил» для него Евгений.

«Никогда не был бомбером, подхожу к рисунку обдуманно»

Евгений Ches первое граффити нарисовал в конце 90-х, коммерческая жилка проснулась позже. Дебютом «граффити-бизнесмена» стала автомойка (не знал, что ответить на вопрос «сколько это стоит»). Но вскоре дело пошло – рисовал на улице, пошли коммерческие заказы.

Фото: Владимир КУЛИК

«В какой-то момент придумал проект «Целлограффити», перенеся урбан-искусство на природный ландшафт».

Свободный художник работал на Бали, молодежных форумах, был пиарщиком самого себя. Однажды его работы опубликовал один из ресурсов (с 16 млн подписчиков) соцсети.

«В течение года чувствовал себя «звездой», обо мне писали мировые СМИ, пригласили в Индию, у меня появилась аудитория, коллаборация с брендами. Параллельно рисовал холсты, занимался одеждой».

На популярного художника обратил внимание и НЛМК, разделивший его видение стиля. Так появилась толстовка для рекрутов на комбинате, стильная рубашка с QR-кодом. В сотрудничестве с Глебом Солнцевым появился и знаменитый теперь мурал на Меркулова.

Творчество, как «кристаллизация момента»

Именно так обозначил свое кредо, философию художника, Глеб Солнцев. Выступив в роли мэтра и определив себя «современным мультидисциплинарным художником», Глеб поделился своим видением, что такое современный художник, роли передовых технологий в искусстве.

Сам представитель академической школы, в какой-то момент он осознал, что ему «надоели холсты и краски, работа с параллелепипедами».

«Современный художник – это не художник в берете, замкнутый на своем эго в мастерской. Это человек, занимающийся и маркетингом, и социальными медиа».

Солнцев многогранен. Одна из его граней – иллюстратор, он автор многих обложек известных журналов, одна из любимых (и значимых) – обложка «Эсквайра». Глеб много работал с коммерческой иллюстрацией, были проекты с известным банком. Первым большим проектом, как монументалиста (другая грань творчества) стала роспись московского Гоголь-центра. Возник интерес к применению новых технологий, виртуальной, дополненной реальности, начался новый этап творчества.

«Обладая этой технологией я больше не скован галереями. Сейчас я здесь, а одномоментно у меня проходят выставки дополненной реальности в Токио, Нью-Йорке, Москве. Картина становится хабом, кроличьей норой, в которую вы можете провалиться, взаимодействуя с ней».

Со своим другом-программистом Солнцев создал себе «нейронного подмастерье», который уже способен предлагать свои решения.

«Можно задать нейросети параметры картины – 10% стиля Леонардо, 50% Микеланджело, чуть Бэнкси и тему – и она будет выдавать варианты. Мне интересно делать срез мгновения через его мифологизацию»

Первой ласточкой сотрудничества с НЛМК стало «Сердце металлурга» - 3-х мерный объект, появляющийся из футболки (с QR-кодом). А дальше – мурал на улице Меркулова. Как отметил Глеб, ему интересно работать с компаниями, занимающимися высокими технологиями, возникает синергия.

Фото: Владимир КУЛИК

«Вдохновляет сам образ того, что современный человек теперь может воспринимать тяжелую промышленность без слова «тяжелая». Металлургия – это романтика, заглянуть, какой она будет в будущем. Это может быть интересно, адаптировано, и это было основным триггером для вдохновения».

Как признался Глеб Солнцев, чем больше он занимается творчеством, тем больше понимает, что «художник всю свою жизнь пишет только одну картину, просто темы чуть-чуть меняются». Очень верится, что главное творение у Глеба еще впереди. Удачи ему и его команде!