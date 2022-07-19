Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» выступили с докладами на Международной конференции по развитию электросетевого комплекса

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

В московском Центре международной торговли прошла VII Международная научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей». ПАО «Россети Центр» – управляющую организацию ПАО «Россети Центр и Приволжье» представляли на мероприятии два специалиста.

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» Виталий Акуличев рассказал о практических результатах развития технологий систем накопления электроэнергии. На сегодняшний день Обществами реализовано 35 проектов в этой области. Уже получены такие эффекты внедрения СНЭ, как поддержание качества электроэнергии на ВЛ 0,4 кВ, повышение категории электроснабжения и резервирование социально значимых объектов.

Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» Андрей Бугорский представил доклад на тему «Результаты внедрения программного комплекса выявления неучтенных объемов электроэнергии». Отмечалось, что уже сегодня ПК «Радар» позволил снизить уровень нетехнических потерь электроэнергии и повысить производительность труда персонала.

«Мы продолжаем активно внедрять в свою повседневную деятельность самые современные отечественные разработки. Они позволяют стандартизировать процессы, вывести их эффективность и управляемость на новый уровень, и, как следствие, обеспечить устойчивое функционирование электросетевого комплекса», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Реклама