Жильцам дома в центре Липецка в 100 раз подняли плату за общедомовые нужды

У липчан плата за ОДН выросла в 100 раз Фото: Юлия КЛЮЕВА

В редакцию «КП-Липецк» обратился пенсионер Валерий. Он рассказал, что управляющая компания «Привокзальная» отказалась обслуживать дом №2а по улице Пролетарская. В мартовской квитанции жильцов оповестили, что фирма больше не может выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества и расторгает договор с 1 мая. УК сослалась на ст.782 ГК РФ «Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг». Двухэтажный жилой дом в центре города на 8 квартир остался без управляющей компании.

УК в квитанции сообщила о расторжении договора

«НАМ НЕ ОБЪЯСНИЛИ, ЧТО ПРОИСХОДИТ»

Для жильцов это стало неожиданностью. Что произошло и почему УК отказалась от дома, как утверждает Валерий, им не объяснили. Тогда они написали коллективное обращение в городской департамент ЖКХ, однако, ситуация яснее не стала.

- Принимая во внимание, что расторжение договора осуществлялось УК в одностороннем порядке, департамент направил письмо в Госжилинспекцию Липецкой области о проведении проверки, - написано в документе. - Из полученного ответа Госжилинспекции следует, что правовых оснований для проведения контрольно-надзорных мероприятий по данному факту не имеется.

«КП-Липецк» удалось связаться с УК «Привокзальная». Там объяснили, что дом находился на непосредственном управлении, а в мае завершился срок действия договора с компанией, о чем предварительно предупредили собственников. Липчанам предложили выбрать – либо согласовать увеличение тарифа за обслуживание дома, либо найти другую управляющую компанию. Эту информацию напечатали в квитанциях, а также отправили собственникам заказным письмом. Никакого решения, как утверждают в УК, собственники не приняли.

- Не было никакого заказного письма, - сообщил Валерий. – И про увеличение тарифа не слышал. Все, что нам пришло, это квитанция с информацией о расторжении договора. Я написал заявление на имя директора УК с просьбой предоставить список работ по содержанию и ремонту общего имущества дома за последний год. В ответ мне продублировали, что договор расторгнут 1 мая и предложили выбрать другую компанию.

Липчане лишились управляющей компании

Липчанин продолжает обивать пороги ведомств, чтобы понять, как действовать дальше. Но в ответ пока не получил никакой конкретики. Жителей возмущает отсутствие диалога. Со слов Валерия, практически все жильцы дома – пенсионеры, которым никто не разъяснил ситуацию.

- Нас же могли собрать, объяснить, что происходит, предъявить претензии, если они есть, но никто этого не сделал, - уверяет мужчина.

Как прокомментировали lipetsk.kp.ru в пресс-службе мэрии, в настоящее время дом находится на непосредственном управлении, то есть жители сами несут ответственность за содержание общедомового имущества. Теперь по закону у жильцов дома есть 6 месяцев на то, чтобы выбрать способ управления, который их устроит. Например, они могут заключить договор с другой УК или остаться на непосредственном управлении. Для этого им потребуется заключить прямые договоры на аварийное обслуживание и обслуживание внутридомового газового оборудования. Если до конца октября 2022 года липчане не сделают выбор, то департамент ЖКХ объявит открытый конкурс на управление домом.

- Управляющие организации лишены права расторгнуть договор управления, заключённый между компанией и собственниками помещений в МКД в одностороннем порядке, ввиду того, что такой договор управления признаётся публичным, - пояснила зав. филиалом «Липецкий №2» Липецкой областной коллегии адвокатов Марина Явных. - То есть управляющая организация не может отказаться от оказания услуг по договору, если существует возможность их выполнить. Однако, расторжение договора в одностороннем порядке может быть связан с истечением срока его действия.

ПЛАТА ЗА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ ВЫРОСЛА В 100 РАЗ

С уходом управляшки на горожан свалилась еще одна проблема - резко выросла плата за общедомовые нужды. Если в апреле Валерию пришла сумма в 3,35 рублей, то в мае за общедомовые нужды мужчине пришлось заплатить 475 рублей.

- Более чем в 100 раз выросла плата! – возмущается липчанин. – Как такое может быть? В подъезде только 2 лампочки горят! Откуда такие суммы?

В энергоснабжающей организации горожанину ответили, что при непосредственном способе управления домом объем электроэнергии рассчитывают по показаниям общего прибора учета, исключая индивидуальное потребление.

- Ранее до мая 2022 года ОДН рассчитывали также, но для оплаты выставляли не более нормативного значения, - показал Валерий ответ организации, который ему выдали на приеме. - А весь сверхнорматив компания оплачивала самостоятельно. Теперь начисления ведутся исходя из фактического потребления по показаниям приборов учета ОДПУ.

Плата за ОДН выросла в 100 раз Фото: Юлия КЛЮЕВА

Эту информацию подтвердил юрист. До появления Постановления Правительства РФ №950 ресурсоснабжающая организация могла выставить жителям дома к оплате только нормативный объем. Но несколько лет назад все изменилось.

- С 1 июля 2020 года абзац 2 п. 44 Постановления Правительства РФ № 354 утратил силу, и теперь расчёт платы за все коммунальные услуги, кроме теплоснабжения, в домах без УО/ТСЖ/ЖК ведётся исходя из фактического потребления, по показаниям приборов учёта, - прокомментировала Марина Явных. – Ресурсоснабжающая организация вправе выставить жителям МКД весь потреблённый объём. Если поставщик ресурса не хочет проблем с органами власти и негатива в СМИ в свой адрес, выставлять потребителям ОДН исходя из факта, а не норматива следует только после того, как проведут работу по снижению ОДН в доме.

В пресс-службе мэрии посоветовали обратиться в региональную Госжилинспекцию, чтобы проверить правильность расчетов.

ДОМ ПОЙДЕТ ПОД СНОС?

Есть еще один вопрос, который волнует жильцов - реновация территории, на которой находится их дом. Валерий переживает, что все события ведут к тому, что их переселят. И хотя еще нет окончательных решений, на душе у липчан неспокойно. В мэрии же уверяют, что реновация стартует только после согласования с местными жителями.

- Данная территория находится в предварительной проработке под комплексное развитие при условии возможности реализации всей необходимой инфраструктуры, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Механизм КРТ следующий: если большинство жителей выступят «за» реновацию, то проведут независимую оценку их собственности и торги на поиск застройщика, который займется развитием территории.

Так, липчане могут выбрать один из 3 вариантов: получить деньги, переехать в новое жилье в другом районе или дождаться квартиры в этом квартале. В последнем случае застройщик должен за свой счет арендовать для переселенцев жилье на время строительства.