Липецкие клиенты Tele2 выбирают бонусы от кафе и ресторанов

Самыми востребованными у липчан стали офферы на пиццу и кофе, а также бонусы за покупки в крупных торговых сетях.

Tele2 в рамках программы «Больше» работает с десятками партнеров по всей стране. Клиентам оператора доступны выгодные предложения в различных сферах жизни – еда, здоровье, спорт, страхование, инвестиции, обучение, путешествия. Наибольшей популярностью у участников программы лояльности пользуются офферы на покупку кофе и пиццы.

Чаще других клиенты оператора выбирали специальные предложения от сети ресторанов «Додо Пицца». При заказе на сумму от 1299 рублей участники бонусной программы получают в подарок пиццу «Чизбургер», а при покупке от 499 рублей – стартер. Липецкие клиенты Tele2 также могут воспользоваться выгодным предложением в кофейнях Barista – при покупке кофе второй классический кофейный напиток идет в подарок. Кроме того, до конца лета липчанам доступен новый оффер от MYBOX: бесплатные роллы «Филадельфия с лососем и крабом» при заказе от 800 рублей.

Для абонентов, которые любят загородный отдых, действует интересное предложение от усадьбы «Скорняково-Архангельское» – скидка 15% на проживание в усадьбе или гостевых домах «Мальвы».

Пользователи программы «Больше» также могут экономить, совершая ежедневные покупки в популярных торговых сетях. Например, получить скидку 10% на онлайн-заказ в «Европа маркет» и кешбэк на телефон в магазинах METRO Cash & Carry (8%), интернет-магазине «АШАН» (4%), на площадках Яндекс.Маркет (до 2,1%) и AliExpress (1,6%). Клиентам также начислят 400 рублей за первую покупку в приложении и на сайте СберМегаМаркет.

Чтобы воспользоваться офферами, необходимо зайти в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении Tele2, активировать бонус, получить SMS с промокодом и применить скидку при оплате заказа.

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